Latin America's 50 Best Restaurants 2025 se celebrará en Antigua, Guatemala

El listado de Latin America's 50 Best Restaurants, considerado el termómetro de la gastronomía regional, desembarcará por primera vez en Guatemala. La ceremonia de premiación, que en 2024 coronó a Don Julio de Buenos Aires como el mejor restaurante de América Latina, se llevará a cabo el 2 de diciembre de 2025 en Santo Domingo del Cerro, en Antigua Guatemala.

La elección no es casual. Antigua, Patrimonio Mundial por la UNESCO, concentra en su arquitectura barroca y en su vida cultural un atractivo que trasciende lo turístico. Al convertirse en anfitriona de la 13ª edición de 50 Best, la ciudad se proyecta como un eje para la conversación gastronómica de Latinoamérica.

Guatemala busca su lugar en el mapa gastronómico

La designación es resultado de la alianza entre 50 Best y el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). Para Harris Whitbeck, director del organismo, se trata de un reconocimiento a la autenticidad de la cocina guatemalteca y una oportunidad para visibilizar su riqueza cultural y ancestral en un foro internacional.

El impacto va más allá de la premiación: se espera un efecto multiplicador en turismo y hospitalidad, consolidando a Guatemala como destino gastronómico emergente en la región.

Más que un ranking: los premios y los debates

La ceremonia no solo revelará la lista de los 50 mejores restaurantes. También se entregarán premios como Latin America’s Best Female Chef Award, Latin America’s Best Pastry Chef Award o el Icon Award, además de distinciones al restaurante con mayor ascenso y a la mejor nueva entrada del año.

En 2025 habrá una novedad: el Champions of Change Award se entregará por primera vez en la edición latinoamericana. Este galardón reconoce a quienes impulsan transformaciones sociales y sostenibles en la gastronomía, un tema cada vez más presente en la agenda de la industria.

La programación incluirá el #50BestTalks, foro en el que chefs y expertos analizarán los principales retos del sector, y las Signature Sessions, cenas colaborativas que reunirán a cocineros internacionales con talentos locales. Estas actividades buscan trascender la lista y abrir espacios de reflexión y creación conjunta.