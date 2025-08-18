Buscar
El Economista
Bistronomie

Lectura1:00 min

Jugo de zanahoria para desintoxicar: ¿Realmente limpia el hígado?

Jugo de zanahoria

El jugo de zanahoria se ha popularizado como bebida “detox”, pero ¿qué hay de cierto en su capacidad para limpiar el hígado?

Redacción El Economista

En juguerías y redes sociales, el jugo de zanahoria se presenta como un aliado para desintoxicar el hígado. Sin embargo, especialistas en nutrición subrayan que ningún alimento tiene el poder de “limpiar” órganos: esa función es propia del cuerpo. Lo que sí hace la zanahoria es aportar compuestos que ayudan a mantener la salud hepática a largo plazo.

Lo que sí aporta

La zanahoria es rica en betacarotenos, que el cuerpo convierte en vitamina A, fundamental para la vista y el sistema inmune. Su fibra apoya la digestión y sus antioxidantes ayudan a combatir el daño celular. Estudios científicos han mostrado que los carotenoides presentes en este vegetal pueden disminuir el estrés oxidativo en el hígado, pero siempre como parte de una dieta balanceada.

Te puede interesar

En México, el jugo de zanahoria es un clásico de las juguerías de barrio. Se combina con naranja, betabel o apio para enriquecer su perfil nutricional y sabor. Esa tradición de jugoterapia es parte del desayuno cotidiano de millones de personas.

Jugo de zanahoria

Jugo de zanahoria con naranja y betabel

Ingredientes:

  • 3 zanahorias medianas
  • ​1 naranja grande
  • ½ betabel pequeño
  • 1 vaso de agua fría

Procedimiento:

  1. Lava bien las zanahorias y el betabel, retira las puntas.
  2. ​Pasa todos los ingredientes por el extractor o licuadora de jugos.
  3. Sirve frío, sin colar, para aprovechar la fibra.
  • Este jugo aporta energía, antioxidantes y frescura, perfecto para acompañar un desayuno ligero.

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete