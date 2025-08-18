Jugo de zanahoria para desintoxicar: ¿Realmente limpia el hígado?

En juguerías y redes sociales, el jugo de zanahoria se presenta como un aliado para desintoxicar el hígado. Sin embargo, especialistas en nutrición subrayan que ningún alimento tiene el poder de “limpiar” órganos: esa función es propia del cuerpo. Lo que sí hace la zanahoria es aportar compuestos que ayudan a mantener la salud hepática a largo plazo.

Lo que sí aporta

La zanahoria es rica en betacarotenos, que el cuerpo convierte en vitamina A, fundamental para la vista y el sistema inmune. Su fibra apoya la digestión y sus antioxidantes ayudan a combatir el daño celular. Estudios científicos han mostrado que los carotenoides presentes en este vegetal pueden disminuir el estrés oxidativo en el hígado, pero siempre como parte de una dieta balanceada.

En México, el jugo de zanahoria es un clásico de las juguerías de barrio. Se combina con naranja, betabel o apio para enriquecer su perfil nutricional y sabor. Esa tradición de jugoterapia es parte del desayuno cotidiano de millones de personas.