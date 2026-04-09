Top 10 de los países que más toman café y por qué México está lejos del ranking

El café no se explica desde el campo, sino desde la taza. En 2025, el consumo per cápita global confirmó una realidad incómoda para países productores: quienes dominan el mercado no son quienes lo cultivan, sino quienes lo han integrado como parte de su vida cotidiana.

De acuerdo con estimaciones internacionales basadas en datos de la Organización Internacional del Café y compilaciones de mercado, el liderazgo del consumo se concentra en Europa del Norte, donde el café no es solo una bebida, sino un hábito estructural. Luxemburgo encabeza el ranking con más de 5 tazas por persona al día, seguido por Finlandia y Suecia, todos con niveles que duplican o triplican el promedio global.

10 países que más café consumen - 2025

Ranking cafetalero Países 1 Luxemburgo 5.3 tazas/día 14.54 kg/año (7.5g/taza) 2 Finlandia 3.8 tazas/día 10.32 kg/año (7.5g/taza) 3 Suecia 2.6 tazas/día 7.09 kg/año (7.5g/taza) 4 Noruega 2.6 tazas/día 7.04 kg/año (7.5g/taza) 5 Dinamarca 2.0 tazas/día 5.59 kg/año (7.5g/taza) 6 Austria 2.0 tazas/día 5.56 kg/año (7.5g/taza) 7 Suiza 1.9 tazas/día 5.12 kg/año (7.5g/taza) 8 Paises Bajos 1.8 tazas/día 4.90 kg/año (7.5g/taza) 9 Grecia 1.7 tazas/día 4.68 kg/año (7.5g/taza) 10 Alemania 1.6tazas/día 4.41 kg/año (7.5g/taza) 31 México 0.29 tazas/día 0.79 kg/año (7.5g/taza)

Estos niveles equivalen, bajo metodologías internacionales, a consumos que pueden superar los 10 kilogramos de café por persona al año en los países líderes, una cifra que contrasta con el promedio latinoamericano.

El patrón no es casual. En estos mercados, el café está vinculado a factores estructurales: climas fríos que incentivan bebidas calientes, jornadas laborales intensivas y una fuerte cultura de socialización alrededor de la bebida. En países como Finlandia, por ejemplo, el café forma parte de pausas laborales institucionalizadas, mientras que en Suecia el “fika” —el ritual de café— es prácticamente un elemento identitario.

Pero el dato más revelador es económico: estos países no son grandes productores. Son importadores que han sofisticado su consumo, incorporando café de especialidad, cadenas premium y una frecuencia de consumo diaria que sostiene toda una industria.

México: produce café… pero no lo bebe

En contraste, México se mantiene lejos del top mundial con un consumo estimado de apenas 0.29 tazas por persona al día, equivalente a menos de 1 kilogramo anual per cápita.

CaféFreepik

La paradoja es clara: México es uno de los principales productores de café en el mundo, pero su mercado interno sigue rezagado. La explicación no está en la oferta, sino en la demanda.

Primero, el consumo está desplazado por otras bebidas. México es uno de los países con mayor ingesta de refrescos y bebidas azucaradas, lo que reduce la participación del café en la dieta diaria. Segundo, el café no está integrado como hábito recurrente: se consume principalmente en el desayuno, no a lo largo del día como en Europa.

A esto se suma una variable económica. Aunque el café puede ser accesible, el crecimiento del consumo está ligado a formatos de mayor valor —cafeterías, especialidad, cápsulas— que aún no son masivos en el país.

El café como reflejo cultural, no agrícola

El mapa del consumo mundial deja una lección clave para la industria: el café no se explica por producción, sino por cultura.

Café de ollaFreepik

Mientras países europeos convierten cada taza en un ritual cotidiano, mercados como México siguen en transición, impulsados por el crecimiento urbano, el auge del café de especialidad y nuevas generaciones que comienzan a sofisticar su consumo.

La pregunta de fondo no es cuánto café produce un país, sino cuántas veces al día decide beberlo. Ahí, en esa frecuencia, es donde realmente se define el negocio global del café.