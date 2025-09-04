Temporada de huracanes: qué comida guardar en la despensa para enfrentar las emergencias

En México, cada temporada de huracanes trae consigo la misma pregunta en millones de hogares: ¿qué comer si se corta el suministro de agua, luz y gas durante varios días? Las autoridades de Protección Civil recomiendan preparar con anticipación una alacena de emergencia que permita resistir al menos 72 horas, con agua segura y alimentos no perecederos.

“Lo mínimo indispensable es contar con dos litros de agua potable por persona al día. Si no se cuenta con agua embotellada, se puede hervir durante cinco minutos o desinfectar con dos gotas de cloro por litro y dejar reposar media hora”, señala la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Agua: la primera necesidad

La cantidad de agua es el punto crítico. En México se aconseja almacenar al menos 2 litros por persona por día, pero guías internacionales elevan la cifra a entre 3 y 4 litros, especialmente en climas cálidos y húmedos como los de la costa. Para una familia de cuatro, esto equivale a entre 24 y 48 litros de agua solo para tres días.

Además, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS insisten en contar con métodos de potabilización casera: hervir o clorar el agua sigue siendo la forma más segura de evitar enfermedades gastrointestinales tras las inundaciones.

Alimentos que no fallan

El criterio es sencillo: elegir productos que no requieran refrigeración ni preparación complicada. Entre los recomendados por Protección Civil y organizaciones internacionales destacan:

Atún y sardinas en lata.

Frijoles, verduras y sopas enlatadas.

Leche en polvo o UHT (de larga duración).

Galletas, barras energéticas, frutos secos y frutas deshidratadas.

Cremas untables como cacahuate.

Jugos envasados y electrolitos orales.

“Un error común es pensar solo en arroz o pasta, pero si no hay gas ni electricidad, no se podrán preparar. Lo mejor son alimentos listos para consumir”, explica la dependencia.

Cómo almacenar y conservar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aconseja guardar estos productos en lugares frescos, limpios y secos, evitando temperaturas superiores a 30 °C. También recuerda la diferencia entre “fecha de caducidad” y “consumo preferente”: la primera es un límite de seguridad, mientras que la segunda habla de calidad; en emergencias, un producto con consumo preferente vencido aún puede ser útil si está en buen estado.

Comida enlatadaFreepik

En caso de inundación, los alimentos en contacto con agua sucia deben desecharse. Solo las latas comerciales selladas pueden rescatarse, siempre que se laven, desinfecten con cloro y no estén abolladas ni oxidadas.

Sin luz: hasta cuándo sirve la comida

La interrupción de energía eléctrica es casi segura. Las autoridades sanitarias advierten que un refrigerador cerrado mantiene los alimentos seguros por unas 4 horas, mientras que un congelador lleno puede conservarlos 48 horas (o 24 si está medio lleno). Pasado ese tiempo, carnes, lácteos y alimentos frescos deben desecharse.

Preparar la alacena no se trata solo de acumular comida, sino de hacerlo con estrategia. El agua debe calcularse en un mínimo de dos litros por persona al día, aunque lo ideal son cuatro. Nunca olvides un abrelatas manual y utensilios básicos como platos y cubiertos reutilizables o desechables, pues facilitan la vida sin agua corriente.

También es fundamental contar con electrolitos o sueros orales, además de fórmula para bebés o productos específicos para adultos mayores y personas con padecimientos crónicos. Finalmente, la regla de oro es rotar los alimentos al menos una vez al año, para garantizar que la reserva de emergencia siempre esté en buen estado.

La diferencia entre sobrellevar un huracán con relativa calma o padecer desabasto está en la preparación. Como subraya Protección Civil: “Tener agua y alimentos no perecederos a la mano salva vidas, sobre todo en las primeras 72 horas después del impacto”.