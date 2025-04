Hooters en quiebra, pero en México buscará giro familiar y sin sexualización

La icónica cadena estadounidense de alitas, cerveza y chicas en atuendos naranjas se ha declarado en bancarrota. Hooters of America, con sede en Georgia, presentó oficialmente su solicitud de protección bajo el Capítulo 11 en Texas, buscando reestructurar una deuda de 376 millones de dólares. El plan contempla la venta de sus 100 restaurantes de propiedad corporativa a un grupo de franquiciados respaldados por los propios fundadores de la marca.

Aunque el anuncio sacudió la industria restaurantera en Estados Unidos, la operación de Hooters en México —que se mantiene bajo el esquema de franquicias— continuará sin cambios inmediatos. No obstante, se avecina una transformación de fondo para este símbolo de la cultura pop noventera.

Del furor a la fatiga

Hooters nació en 1983 en Clearwater, Florida. Rápidamente se hizo popular por su combinación ganadora: comida rápida, transmisiones deportivas, cerveza fría y el controvertido concepto de las "Hooters Girls", camareras con shorts naranjas y tops ajustados que se convirtieron en el emblema de la marca. En su apogeo, llegó a operar más de 400 sucursales en todo el mundo.

Hooters en quiebraFacebook Hooters

Sin embargo, el modelo comenzó a mostrar signos de agotamiento. El cambio en los hábitos de consumo, una generación más crítica con los roles de género y la creciente competencia de cadenas más modernas fueron erosionando su atractivo. A esto se sumó la inflación, el aumento de los costos operativos y varias demandas por discriminación laboral.

Entre los casos más sonados, está una demanda colectiva de 1997 por prácticas discriminatorias al no contratar hombres como camareros. Hooters pagó 3.75 millones de dólares para resolverla. Más recientemente, en 2023, la empresa acordó pagar 250 mil dólares tras ser acusada de racismo por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos.

¿Y en México?

Aunque la bancarrota aplica a las operaciones en Estados Unidos, el anuncio sí plantea preguntas sobre el futuro de la marca en mercados como el mexicano. Hooters México, que opera bajo un esquema de franquicia, no está incluido en el proceso legal. Pero el plan de "re-Hooterización" podría traer cambios importantes a nivel global.

La estrategia contempla devolver el control de los restaurantes a franquiciados experimentados, eliminar dinámicas como las "noches de bikini" y adaptar el concepto a los tiempos actuales, con un enfoque más familiar y menos sexualizado. La marca buscará reinventarse sin renunciar a su ADN, apostando por un rediseño de imagen que conecte con nuevas audiencias sin alienar a sus clientes fieles.

Hooters en quiebraFacebook Hooters

El reto del reinicio

Hooters no es la única cadena nostálgica que atraviesa dificultades. Red Lobster, TGI Fridays, Buca di Beppo e incluso On the Border han enfrentado quiebras o reestructuras recientes. El caso de Hooters es emblemático porque toca una fibra cultural: no solo representa un modelo de negocio en crisis, sino un estilo de vida que ya no conecta con las nuevas generaciones.

La incógnita ahora es si este icónico búho podrá levantar el vuelo una vez más, y si su transformación logrará resonar en un México que también ha cambiado.