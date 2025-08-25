Maratón de la Ciudad de México 2025: la estrategia alimentaria detrás de los 42 km

A una semana del Maratón de la Ciudad de México —que se correrá el domingo 31 de agosto— miles de corredores afinan los últimos detalles para enfrentar los 42,195 metros (42km) ,200 metros de altitud. Más allá de entrenamientos y tenis de última generación, la alimentación de los cinco días previos resulta crucial para llegar a la meta. Nutriólogos deportivos, universidades y corredores expertos coinciden: comer bien es invertir en la economía más importante, la del propio cuerpo.

Carbohidratos, la moneda de energía

El consenso internacional y el American College of Sports Medicine, Academy of Nutrition and Dietetics y Dietitians of Canada, recomienda incrementar la ingesta de carbohidratos en la última semana para llenar los depósitos de glucógeno, el combustible que mueve a los músculos. La pauta es clara: de 5–7 gramos por kilo de peso cinco días antes, hasta 10–12 g/kg en las últimas 36 horas. La estrategia se conoce como carbo-loading.

Qué comer para un MaratónFreepik

En México, esto puede traducirse en platos de arroz blanco, pasta sencilla, pan bolillo con mermelada, galletas María, plátano, atole de maicena o alegrías, alimentos fáciles de conseguir y familiares para el paladar local. “El maratón no es día de innovar: lo que comas debe ser lo que ya probaste en entrenamientos largos”, apunta la nutrióloga Yenny Zetina, en entrevista con Bistronomie de El Economista.

Fibra a la baja, proteína sin desplazar

A partir del jueves, la recomendación es reducir fibra y grasas para evitar molestias gastrointestinales: menos nopales, frijoles o brócoli, y nada de frituras. La proteína, en cambio, se mantiene en 1.2–1.6 g/kg/día, distribuida en el día, pero sin quitar espacio a los carbohidratos. “Es un error pensar que por comer más proteína se corre mejor; en el maratón manda el glucógeno”, señala Zetina.

Qué comer para el MaratónFreepik

Hidratación con ciencia y con sodio

El clima de la capital y su altitud de 2,240 metros sobre el nivel de mar, elevan la pérdida de agua por respiración y diuresis. Por ello, expertos recomiendan hidratarse con bebidas que incluyan sodio (460–1,150 mg/L), para mejorar la retención de líquidos y prevenir hiponatremia. El American College of Sports Medicine sugiere beber 5–7 mL/kg 4horas antes del arranque, y ajustar según color de la orina.

Durante la carrera, la regla no es “beber por reloj”, sino hacerlo guiado por la sed, evitando pérdidas mayores al 2% del peso corporal, pero también sin sobrehidratarse con agua sola. El Maratón CDMX dispondrá de puntos de hidratación oficiales a lo largo de la ruta, alternando agua y bebidas isotónicas.

XL Maratón de la Ciudad de México. Foto EE: Eric Lugo

El desayuno del gran día

El mismo día, entre 3 y 4 horas antes, el corredor debe consumir 1–4 g de carbohidratos por kilo de peso: un desayuno como bolillo con miel, plátano, arroz con leche ligero o hotcakes sencillos. Quienes lo han entrenado pueden añadir cafeína (3–6 mg/kg) una hora antes, o incluso jugo de betabel rico en nitratos, que algunos estudios vinculan con mejor rendimiento en altitud.

Durante los 42 kilómetros

La recomendación estándar es consumir entre 60 y 90 gramos de carbohidratos por hora, preferiblemente en combinación de glucosa y fructosa, presentes en geles, gomitas o bebidas deportivas. Para un corredor amateur de más de 3:30 horas, 60–75 g/h son suficientes; los élite, que terminan en poco más de dos horas, pueden tolerar hasta 90 g/h o más, con meses de entrenamiento gastrointestinal detrás.

Después de la meta: reponer y reparar

Las primeras dos horas posteriores a cruzar la meta son clave: se aconseja ingerir 1.0–1.2 g de carbohidratos por kilo de peso por hora más 0.25–0.3 g/kg de proteína, para iniciar la reposición de glucógeno y reparación muscular. Alimentos como licuado de plátano con leche, arroz con pollo o sándwich de pavo cumplen con la fórmula.

El consejo de los expertos

Entrenadores certificados en Educación Física advierten que la alimentación precompetencia debe ser “fácil de digerir y libre de irritantes”. La maratonista mexicana Araíz Arriola suele resumirlo así: “Al maratón llegas con las piernas que entrenaste, pero también con el estómago que educaste”.

En un país donde la gastronomía es identidad, el Maratón de la Ciudad de México también se corre con tortillas, panes y arroces en la mochila invisible de energía. La economía de cada paso depende de lo que se coma desde 5 días antes.