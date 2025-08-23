Lectura2:00 min
Pastel de nogada: el postre que reinventa toda una tradición
El pastel de nogada reinterpreta el icónico chile en nogada en versión dulce: bizcocho esponjoso bañado en tres leches con nuez de castilla, cubierto con betún de nogada y granada fresca. Un homenaje festivo a la tradición mexicana.
El chile en nogada es uno de los grandes emblemas de la gastronomía mexicana. Su origen se remonta a Puebla en 1821, cuando las monjas agustinas del convento de Santa Mónica prepararon un banquete para Agustín de Iturbide tras la firma de la Independencia. El platillo nació como símbolo patrio: el verde del chile poblano, el blanco de la nogada hecha con nuez de castilla y el rojo de la granada evocaban los colores de la bandera trigarante. Desde entonces, este guiso se convirtió en un ritual de temporada y en un símbolo de identidad nacional.
A lo largo de dos siglos, la receta ha inspirado variaciones, tanto en la cocina salada como en la dulce. Una de las más atractivas es el pastel de nogada, una versión repostera que transforma los sabores del chile en nogada en un postre suave, goloso y festivo, ideal para septiembre o cualquier celebración que quiera llevar a la mesa un homenaje mexicano.
Este pastel sustituye el chile por un bizcocho esponjoso, mantiene la presencia de la nuez de castilla en las tres leches y en el betún, y conserva el toque final de la granada fresca. No lleva carne, solo frutas y frutos secos, lo que lo hace un postre elegante, equilibrado y lleno de matices que recuerdan al plato original.
Ingredientes (10 porciones)
Para el bizcocho
- 6 claras de huevo
- 6 yemas de huevo
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de harina
- 1 cdita de polvo para hornear
- 1 cdita de esencia de vainilla
- ½ cdita de sal
Para la mezcla de tres leches con nuez
- 1 ½ tazas de leche evaporada
- 1 ½ tazas de leche condensada
- 1 taza de leche entera
- ½ taza de nuez de castilla finamente molida
Para el betún de nogada
- 3 tazas de crema para batir
- 1 taza de queso crema
- ¾ taza de azúcar glas
- ½ taza de nuez de castilla picada
- 1 cdita de esencia de vainilla
- 1 cdita de canela en polvo
- 2 cdas de jerez
Decoración
- Nuez de castilla al gusto
- Granos de granada fresca
Preparación:
Bizcocho: Bate las claras con la sal a punto de nieve. Agrega el azúcar poco a poco hasta obtener picos firmes. Incorpora las yemas una a una. Añade la harina tamizada con el polvo de hornear y la vainilla, mezclando en forma envolvente. Vierte en un molde engrasado y enharinado, hornea a 180 °C por 25 minutos y deja enfriar.
Tres leches con nuez: Mezcla la leche evaporada, la condensada y la leche entera con la nuez molida. Pica el bizcocho con un tenedor y báñalo con la mezcla hasta que quede bien impregnado. Refrigera por lo menos 2 horas.
Betún de nogada: Bate la crema para batir hasta que forme picos suaves. Añade el queso crema, el azúcar glas, la nuez picada, la vainilla, la canela y el jerez. Mezcla hasta obtener una cobertura tersa y cremosa.
Montaje: Cubre el pastel con el betún, alisa la superficie y decora con nuez troceada y granos de granada.