¿Dónde comer? Festival Mar y Tierra en Cachava: sabores de brasa y mar en CDMX

La Ciudad de México suma un nuevo capítulo a su calendario gastronómico con el Festival Mar y Tierra, disponible en Cachava hasta el 30 de septiembre. La propuesta, concebida como una colaboración especial, busca tender un puente entre los sabores del mar y la fuerza de la cocina al carbón, sello distintivo de este steakhouse de Grupo Carolo.

El menú incluye preparaciones que rinden homenaje tanto a los productos de la costa mexicana como a la tradición de la brasa: aguachile de camarón con nopal curtido, tostada de pulpo enamorado, coctel de palmitos con aguacate y chía, además de clásicos de la casa como el taco de short rib ahumado en leña, los brócolinis al grill y el rib eye con arroz meloso de hongos. La propuesta se sirve en formato family style, fiel a la filosofía de compartir que caracteriza al lugar.

Menú en CachavaCortesía

En Bistronomie de El Economista estuvimos presentes en la presentación del festival. Pese a la lluvia, la velada resultó extraordinaria: una noche en la que los platillos fueron servidos directamente por los chefs, quienes explicaron con detalle la inspiración detrás de cada creación, transmitiendo a los primeros comensales el entusiasmo con el que fueron concebidos.

Disponible solo en septiembre.