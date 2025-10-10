Lectura2:00 min
Día Mundial del Huevo 2025: Receta de tortilla española, un clásico para sorprender
La tortilla española es un ícono de la cocina española y una receta ideal para celebrar el Día del Huevo; sencilla, sabrosa y con un debate eterno sobre su preparación.
Pocas recetas simbolizan tanto la unión —y la división— gastronómica de un país como la tortilla española. Este platillo, hecho con ingredientes básicos como huevo, papas, aceite y sal, ha trascendido siglos, guerras y modas sin perder su esencia. Se dice que nació en el siglo XVIII, cuando campesinos y soldados mezclaban los productos más accesibles para obtener un alimento energético y rendidor.
Otra versión la ubica en tiempos de la Primera Guerra Carlista, cuando una ama de casa navarra improvisó con lo que tenía a la mano: huevos, papas y, quizá, cebolla. Desde entonces, la tortilla se convirtió en el alma de tabernas, cocinas familiares y celebraciones en toda España.
El paso del tiempo la elevó a símbolo nacional y punto de encuentro cultural. Hoy se sirve caliente o fría, gruesa o delgada, jugosa o cuajada, en bocadillo o al plato. Su sabor depende de la técnica y del cariño, pero también de una pregunta que divide a los españoles desde hace décadas: ¿debe llevar cebolla o no? Los “con cebolla” aseguran que el vegetal aporta dulzor y jugosidad; los “sin cebolla” defienden la pureza del huevo y la papa.
Te puede interesar
Más allá de la polémica, preparar una buena tortilla española es un homenaje al huevo, base de su textura y sabor. En el marco del Día del Huevo, nada mejor que batir una decena de ellos y rendir tributo a este platillo universal que conquista con su sencillez.
Ingredientes (8 porciones):
- 1.2 kg de papas
- 10 huevos grandes
- 1 cebolla grande (opcional)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
Preparación:
- Pela las papas y córtalas en rodajas finas. Si usas cebolla, córtala en julianas.
- En una sartén amplia, calienta abundante aceite de oliva y cocina las papas (y la cebolla) a fuego medio-bajo hasta que estén tiernas pero sin dorarse.
- Escurre el exceso de aceite, añade sal y mezcla con los huevos batidos.
- Calienta una sartén con un poco del mismo aceite, vierte la mezcla y cocina a fuego medio-bajo hasta que empiece a cuajarse.
- Con ayuda de un plato, voltea la tortilla y cocina por el otro lado hasta alcanzar el punto deseado.
Tips para una tortilla auténtica:
- Usa fuego bajo: la clave está en la paciencia.
- No batas demasiado los huevos; así conservarán textura cremosa.
- Deja reposar la mezcla unos minutos antes de cuajarla.
- Si prefieres una tortilla jugosa, retírala del fuego cuando el centro aún tiemble ligeramente.