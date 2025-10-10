Día Mundial del Huevo 2025: Receta de tortilla española, un clásico para sorprender

Pocas recetas simbolizan tanto la unión —y la división— gastronómica de un país como la tortilla española. Este platillo, hecho con ingredientes básicos como huevo, papas, aceite y sal, ha trascendido siglos, guerras y modas sin perder su esencia. Se dice que nació en el siglo XVIII, cuando campesinos y soldados mezclaban los productos más accesibles para obtener un alimento energético y rendidor.

Otra versión la ubica en tiempos de la Primera Guerra Carlista, cuando una ama de casa navarra improvisó con lo que tenía a la mano: huevos, papas y, quizá, cebolla. Desde entonces, la tortilla se convirtió en el alma de tabernas, cocinas familiares y celebraciones en toda España.

El paso del tiempo la elevó a símbolo nacional y punto de encuentro cultural. Hoy se sirve caliente o fría, gruesa o delgada, jugosa o cuajada, en bocadillo o al plato. Su sabor depende de la técnica y del cariño, pero también de una pregunta que divide a los españoles desde hace décadas: ¿debe llevar cebolla o no? Los “con cebolla” aseguran que el vegetal aporta dulzor y jugosidad; los “sin cebolla” defienden la pureza del huevo y la papa.

Más allá de la polémica, preparar una buena tortilla española es un homenaje al huevo, base de su textura y sabor. En el marco del Día del Huevo, nada mejor que batir una decena de ellos y rendir tributo a este platillo universal que conquista con su sencillez.