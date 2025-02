¿Cuánto cuesta comer en el cine, hay opciones para todos los presupuestos?

Las redes sociales y algunos medios de comunicación difundieron hace algunos días una supuesta lista de alimentos que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habría autorizado para ingresar a las salas de cine en México. Sin embargo, el organismo desmintió esta información, aclarando que nunca ha emitido una lista oficial de productos permitidos dentro de los complejos cinematográficos.

Lo que sí establece la legislación mexicana es que los proveedores de servicios, incluidos los cines, no pueden condicionar el acceso de los consumidores de forma arbitraria. De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, las empresas no pueden imponer cláusulas abusivas ni negar la prestación del servicio por razones discriminatorias. Pero esto no significa que los cines estén obligados a permitir la entrada con alimentos externos, ya que, al comprar un boleto, los asistentes aceptan los términos y condiciones de cada cadena, los cuales pueden incluir restricciones sobre el ingreso de comida y bebida adquirida fuera del establecimiento.

Ante este escenario, surge la pregunta: ¿cuánto cuesta realmente comer en el cine? La respuesta varía dependiendo del complejo cinematográfico y la experiencia que el consumidor desee. Desde los combos básicos hasta platillos gourmet, las principales cadenas de cine en México han convertido su oferta gastronómica en un negocio en sí mismo, con opciones que van desde los 140 pesos hasta más de 500 pesos por persona.

Cinépolis: variedad y lujo

Cinépolis, la cadena líder en el país, ha ampliado su menú en los últimos años para ofrecer más que solo palomitas y refrescos. Hoy en día, sus complejos tradicionales y VIP cuentan con una extensa variedad de alimentos y bebidas.

En las salas estándar, el menú incluye:

Palomitas clásicas y sabores de temporada

Crepas dulces y saladas

Boneless y tequesitos

Baguettes de jamón, salami y carnes frías

Helados y frappés

Papas fritas saladas y adobadas

Gomitas y alegría de chocolate

Refrescos y café

El combo básico, que incluye palomitas, refresco y una golosina, tiene un costo promedio de 180 pesos, mientras que un hot dog grande se vende en 70 pesos.

En las salas VIP, la experiencia gastronómica se eleva con opciones como:

Pizzas artesanales

Ensaladas

Sushi y kushiages

Hamburguesas

Cocteles con alcohol y cervezas

Aquí, los combos básicos tienen un precio de aproximadamente 250 pesos, aunque los costos varían según la zona.

Comida cinepolisCinepolis.com

Cinemex: clásicos y gourmet en el Market

Por su parte, Cinemex ofrece combos similares en sus salas estándar, con precios que oscilan entre 140 y 220 pesos. Su menú tradicional incluye:

Palomitas naturales, de mantequilla y caramelizadas

Crepas y pizzas

Hot dogs y nachos

Sin embargo, la gran apuesta de la cadena es el Cinemex Market, un concepto de mercado gastronómico dentro de algunos complejos, donde los asistentes pueden disfrutar de platillos más elaborados, como hamburguesas premium, café y postres artesanales. O si prefieres ser atendido en tu butaca tienen también su versión platino.

Pizzas

Chapatas de sirloin

Papas con chicharrón de la Ramos

Cocteles y cervezas

En Cinemex Market, el costo por persona puede alcanzar los 500 pesos, considerando una orden de palomitas, una hamburguesa, un café, una crepa y un refresco.

Comida CinemexCinemex

Si bien el cine sigue siendo una de las opciones de entretenimiento más populares, el precio de la comida en estos establecimientos representa un gasto significativo para los asistentes. Desde los 140 pesos por un combo básico hasta más de 500 pesos en experiencias gastronómicas premium, las opciones están diseñadas para ajustarse a distintos presupuestos.

A pesar de que la Profeco ha dejado claro que los cines no pueden imponer revisiones forzosas de mochilas, sí tienen derecho a establecer restricciones sobre el ingreso de alimentos externos en sus contratos de adhesión. Esto hace que los consumidores deban elegir entre adquirir sus alimentos dentro del complejo o buscar alternativas antes de ingresar.

En cualquier caso, la comida sigue siendo parte fundamental de la experiencia cinematográfica, y las cadenas han sabido capitalizar esta tradición con una oferta cada vez más diversa y especializada.