Bruna cumple 10 años: el restaurante que consolidó una experiencia sensorial en Jalisco

Bruna cumple diez años de feliz vida en Guadalajara. Desde su origen, el restaurante fue concebido como un proyecto que integra gastronomía, arquitectura, diseño, jardines y hospitalidad, con la intención de ofrecer, más que alimentos, una experiencia.

De acuerdo con Luis Hernández, director creativo del proyecto, Bruna no se planteó como un restaurante tradicional, sino como un espacio con identidad propia. La propuesta parte de la idea de que el comensal, al cruzar la puerta, se desconecte del exterior y se adentre en un entorno distinto, marcado por la convivencia con la naturaleza y el diseño del espacio.

El comedor se desarrolla en un entorno donde los jardines y las áreas semiabiertas tienen un papel central: es un refugio a puertas abiertas. Esta configuración arquitectónica busca generar una experiencia sensorial completa, en la que el espacio se convierte en un elemento tan relevante como la cocina. Bajo esta premisa, el diseño y la gastronomía evolucionan de manera paralela.

En la cocina, el chef Óscar Garza señala que el crecimiento del proyecto ha implicado una transformación constante de su propio trabajo. A diez años de distancia, explica que su manera de cocinar ha cambiado a partir de la investigación, “el acercamiento con productores, agricultores y pescadores”, así como de la intención de reflejar en cada platillo el proceso que existe detrás de los ingredientes. La propuesta busca que el comensal no solo consuma un alimento, sino que tenga contacto con el contexto de su origen.

Chef Óscar Garza Cortesía

Vocación y apostolado

Durante los días más álgidos de la pandemia por Covid-19, Bruna continuó operando en un contexto complejo para la industria restaurantera. Su estructura semiabierta y la interacción permanente con los jardines influyeron en la percepción de seguridad por parte de los clientes.

En ese periodo, el restaurante recibió a personas que encontraron en el espacio una alternativa dentro de la ciudad, en un momento en el que los viajes y otras actividades estaban limitados.

“La gente dejaba su casa y venía a refugiarse con nosotros, se quedaban a comer y hasta cenar”, admite Luis

Chamorro en BrunaCortesía

La fiesta

A lo largo de esta década, el proyecto ha sido reconocido en distintos ámbitos de la gastronomía nacional. Entre los premios obtenidos se encuentran el de Restaurante más Innovador de México y el de Mejor Carta de Postres del país, además de distinciones individuales para integrantes del equipo, como el Best New Chef otorgado a Óscar Garza. Tanto Hernández como Garza destacan que estas insignias han sido consecuencia del trabajo colectivo y no un objetivo planteado desde el inicio.

La celebración por el décimo aniversario incluye una serie de actividades dirigidas a clientes, invitados especiales y público en general. Entre ellas se encuentra una cena en la que chefs nacionales e internacionales prepararán bocadillos representativos de su trayectoria, así como un conversatorio abierto al público, enfocado en estudiantes, escuelas y personas interesadas en la gastronomía. Estas actividades buscan propiciar el intercambio de experiencias y el diálogo entre distintas generaciones de cocineros.

En el marco de los festejos, también se programó un concierto privado con el dúo berlinés Santi + Tugce, como parte de las actividades culturales vinculadas a la celebración del aniversario.

La grandeza de su gente

Bruna opera actualmente con un equipo de 140 colaboradores. La experiencia del comensal inicia desde el área de valet parking y concluye con la despedida, de acuerdo con el modelo de atención del restaurante. En cocina trabajan 46 personas, distribuidas en dos turnos: uno enfocado en la producción diaria, como moles, salsas, nixtamal y tortillas, y otro dedicado al servicio durante los horarios de operación.

Equipo de BrunaCortesía

El restaurante cuenta con capacidad para 300 comensales sentados en Bruna y 120 en Octo, su hermano marino. Para eventos especiales, el espacio cuenta con una superficie aproximada de 5,300 metros cuadrados, lo que permite atender reuniones de hasta 700 personas, con preparación de alimentos en sitio.

Luis y Óscar coinciden en que Bruna funciona también como un espacio de formación para personal de distintas áreas. La capacitación constante y la transmisión de la visión del proyecto forman parte de su dinámica interna.

El restaurante se asume como un punto de desarrollo profesional dentro de la escena gastronómica local.

A diez años de su apertura, Bruna continúa en un proceso de transformación permanente. Sus creativos señalan que la evolución anual del proyecto responde a la intención de seguir aportando a la gastronomía de la ciudad, tanto desde la cocina como desde el diseño del espacio, el trabajo con proveedores y la construcción de comunidad.

Numeralia

140 colaboradores en total.

46 personas en cocina

300 comensales sentados en Bruna

120 en Octo

700 personas, su máxima capacidad

5,300 m²

4.5 estrellas en Google maps (con más de 6 mil reseñas)

Los invitados de Bruna

Claudette Zepeda

Gerardo Vázquez Lugo

Olga Cabrera

Lupita Vidal

Vivian Cervantes

Fabián Delgado