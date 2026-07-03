Bobo Burgers despega con Aeroméxico: Ocho meses de pruebas para servir hamburguesas en el aire

La gastronomía dejó de quedarse en tierra. Cada vez más aerolíneas entienden que la experiencia de viaje comienza mucho antes del aterrizaje y que la comida puede convertirse en un diferenciador tan importante como el asiento o el entretenimiento. Bajo esa premisa, Aeroméxico incorporó a su servicio a bordo las hamburguesas de Bobo Burgers, una propuesta que busca llevar uno de los platillos favoritos de los mexicanos hasta las alturas.

La nueva opción estará disponible para los pasajeros que viajen en Cabina Premier y Premier One en vuelos con una duración superior a tres horas. A diferencia del menú tradicional, la hamburguesa deberá solicitarse previamente mediante Meal Preselect, la plataforma de la aerolínea que permite personalizar los alimentos hasta 24 horas antes del despegue a través de su aplicación móvil.

Más que sumar un nuevo platillo, la alianza refleja cómo la oferta gastronómica comienza a ganar protagonismo dentro de la experiencia de vuelo. La tendencia internacional apunta a que las aerolíneas colaboren con chefs, restaurantes y marcas reconocidas para transformar un servicio funcional en un momento que también pueda disfrutarse desde el paladar.

El reto de cocinar a 10,000 metros

Llevar una hamburguesa al avión implicó mucho más que incluirla en el menú. La presión atmosférica, la conservación de los alimentos, los tiempos de preparación y el recalentado modifican la percepción de aromas, texturas y sabores, por lo que el producto tuvo que diseñarse específicamente para soportar las condiciones propias de un vuelo comercial.

Carlos Salame, fundador de Bobo Burgers, explicó que el proyecto requirió cerca de ocho meses de desarrollo y pruebas para garantizar que la experiencia fuera lo más cercana posible a la que reciben los clientes en cualquiera de sus sucursales.

Hamburguesas Bobo en AeromexicoCortesía

"Nos sentimos muy emocionados de ser parte de una iniciativa que demuestra que es posible ofrecer alimentos de gran calidad en las alturas. Estuvimos alrededor de ocho meses haciendo pruebas para asegurar que la experiencia de los pasajeros de Aeroméxico fuera igual a la que ofrecemos en nuestras sucursales, priorizando la calidad de todos los alimentos para enaltecer su sabor", señaló.

Por su parte, Andrés Castañeda, vicepresidente de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico, destacó que la colaboración forma parte de la estrategia de la aerolínea para crear experiencias diferenciadas durante el viaje mediante una oferta de productos y servicios que sorprenda a los pasajeros.

La incorporación de Bobo Burgers se suma a otras iniciativas recientes de la compañía, como su alianza con ViX para ofrecer transmisiones deportivas en vivo durante los vuelos y la edición especial de su amenity kit Premier desarrollada junto con FORMIA y Nopalera.

Con esta colaboración, la experiencia gastronómica a bordo continúa evolucionando. Lo que durante décadas fue una simple comida de avión hoy busca convertirse en un momento capaz de representar el nivel de servicio de una aerolínea.