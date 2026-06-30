Mundial 2026: Cuando juega México, las visitas a restaurantes se disparan hasta 120%

Si había alguna duda sobre el poder que tiene el futbol para transformar el consumo, con la finalización de la primera ronda del Mundial 2026 ya comenzaron a despejarla. Más allá de los estadios, la verdadera celebración también ocurre en restaurantes, cantinas y bares, donde miles de mexicanos están convirtiendo cada partido en una oportunidad para reunirse alrededor de la mesa cuando juega México.

Los primeros datos compartidos por OpenTable muestran que el jueves 18 de junio las salidas a restaurantes crecieron 47% en todo México respecto al mismo día del año anterior. Apenas unos días después, el miércoles 24 de junio, el incremento fue todavía mayor, al alcanzar 59% frente a la misma fecha de 2025. El Mundial no solo está llenando los estadios: también está impulsando una de las temporadas de mayor dinamismo para la industria restaurantera.

El futbol mueve a millones... y también a las mesas

El fenómeno adquiere una dimensión aún más importante en las ciudades sede del torneo. Guadalajara registró un crecimiento de 120% en las visitas a restaurantes durante el 18 de junio; la Ciudad de México aumentó 75% el 24 de junio, mientras que Monterrey reportó un incremento de 45% durante esa misma jornada. Las cifras confirman que el Mundial está movilizando a miles de personas hacia restaurantes, bares y cantinas, convirtiendo la gastronomía en una extensión natural de la experiencia futbolística.

Para el sector restaurantero, este comportamiento representa mucho más que una buena jornada de ventas. Cada partido se traduce en mesas llenas, mayor permanencia de los comensales y reservaciones realizadas con varios días de anticipación, un comportamiento que suele observarse únicamente durante los grandes eventos deportivos internacionales.

Restaurantes y futbol 2026Cortesía

Los restaurantes donde primero se agotaron las reservaciones

Más que convertirse en una lista de recomendaciones, los datos de OpenTable permiten identificar cuáles fueron los establecimientos que concentraron la mayor demanda durante los días de partido. Es decir, los restaurantes y bares donde las reservaciones se agotaron con mayor rapidez conforme se acercaba el silbatazo inicial, reflejando cómo los aficionados planifican cada vez más la experiencia gastronómica alrededor del Mundial.

En Ciudad de México, entre los establecimientos que registraron mayor actividad destacan Cantina del Bosque, Casa Prime Masaryk, La Número Uno de Cuauhtémoc, Gin Gin Polanco y La Mansión Satélite. En Guadalajara, la preferencia de los comensales se concentró en La Tequila, Campomar Punto Sur, La Madalena, Loco Marino y Talento Providencia. Mientras tanto, en Monterrey y San Pedro Garza García sobresalieron AMALIA, Bestia Brasa Argentina, Reserva 85, Meza y Taberna Atope, espacios que figuraron entre los más buscados por quienes decidieron vivir los encuentros fuera de casa.

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El comportamiento también refleja un cambio en los hábitos de consumo. Hoy, asistir a un restaurante para ver un partido forma parte de la experiencia del Mundial. Los aficionados ya no improvisan: reservan con anticipación, buscan el mejor ambiente y convierten la comida, la convivencia y el futbol en un solo momento.

Conforme avance la competencia y los partidos aumenten de intensidad, todo apunta a que la industria restaurantera seguirá siendo una de las grandes beneficiadas. Porque en México el futbol rara vez se vive en solitario: se celebra alrededor de una buena mesa, con amigos, familia y una cocina que, una vez más, demuestra ser parte esencial de la fiesta mundialista.