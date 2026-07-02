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Mundial 2026 ¿Qué debe comer la Selección Mexicana antes de un partido?
La alimentación de alto rendimiento también forma parte del plan mundialista: antes de enfrentar a Ecuador, México necesitó energía, digestión ligera e hidratación precisa para sostener el partido.
Antes de que la Selección Mexicana saltara a la cancha para enfrentar a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el partido ya se jugaba en otro lugar: la mesa. Lejos del ruido de las tribunas, de las apuestas y de la ansiedad nacional, el cuerpo de cada futbolista debía llegar con energía suficiente para correr, chocar, resistir y decidir durante más de 90 minutos.
En el futbol moderno, comer bien ya no es una recomendación: es parte del plan de juego. Así lo explica Estefy Basaldúa, nutrióloga deportiva y creadora de contenido, quien señala que antes de un partido de alta exigencia no hay espacio para improvisar. Cada alimento tiene una función: cargar energía, evitar pesadez, mantener hidratación y preparar al músculo para responder cuando el encuentro sube de intensidad.
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El plato antes del silbatazo
Previo a un duelo de eliminación, la prioridad es clara: llenar las reservas de energía. Por eso, en la dieta de una selección aparecen alimentos como arroz, pasta, papa, avena, pan o fruta. No se trata de comer mucho, sino de comer lo correcto. Los carbohidratos son el combustible principal del futbolista, sobre todo en un partido donde los sprints, los cambios de ritmo y la presión física pueden definir el marcador.
A ese plato se suman proteínas ligeras como pollo, pescado, pavo o huevo, pensadas para no caer pesado y ayudar al cuerpo a recuperarse. Lo que queda fuera, al menos en las horas previas, son las grasas, los irritantes, los alimentos muy condimentados y cualquier preparación que pueda poner en riesgo la digestión. En una concentración mundialista, hasta el picante se mide.
La cocina invisible del rendimiento
Mientras el aficionado vive el partido con botanas, cerveza, tacos o pizza, el futbolista se mueve en otro calendario. Su comida tiene horarios, porciones y objetivos. La hidratación empieza antes de sentir sed; las colaciones se calculan para no llegar vacío ni pesado; y después del juego comienza otra etapa: recuperar lo perdido.
Ahí entran líquidos, electrolitos, carbohidratos y proteína. Porque el desgaste no termina con el silbatazo final. Un Mundial obliga a pensar en el siguiente partido desde el momento en que acaba el anterior. Por eso, la alimentación se convierte en una herramienta silenciosa, pero decisiva.
México enfrentó a Ecuador con presión, historia y exigencia. Pero también con una preparación que no sólo pasa por la cancha o el vestidor. En una Copa del Mundo, la diferencia puede estar en una barrida, en un pase filtrado o en una atajada. También puede estar en un plato de arroz, una porción de pollo y una hidratación hecha a tiempo.