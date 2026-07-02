Mundial 2026 ¿Qué debe comer la Selección Mexicana antes de un partido?

Antes de que la Selección Mexicana saltara a la cancha para enfrentar a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el partido ya se jugaba en otro lugar: la mesa. Lejos del ruido de las tribunas, de las apuestas y de la ansiedad nacional, el cuerpo de cada futbolista debía llegar con energía suficiente para correr, chocar, resistir y decidir durante más de 90 minutos.

En el futbol moderno, comer bien ya no es una recomendación: es parte del plan de juego. Así lo explica Estefy Basaldúa, nutrióloga deportiva y creadora de contenido, quien señala que antes de un partido de alta exigencia no hay espacio para improvisar. Cada alimento tiene una función: cargar energía, evitar pesadez, mantener hidratación y preparar al músculo para responder cuando el encuentro sube de intensidad.

El plato antes del silbatazo

Previo a un duelo de eliminación, la prioridad es clara: llenar las reservas de energía. Por eso, en la dieta de una selección aparecen alimentos como arroz, pasta, papa, avena, pan o fruta. No se trata de comer mucho, sino de comer lo correcto. Los carbohidratos son el combustible principal del futbolista, sobre todo en un partido donde los sprints, los cambios de ritmo y la presión física pueden definir el marcador.

A ese plato se suman proteínas ligeras como pollo, pescado, pavo o huevo, pensadas para no caer pesado y ayudar al cuerpo a recuperarse. Lo que queda fuera, al menos en las horas previas, son las grasas, los irritantes, los alimentos muy condimentados y cualquier preparación que pueda poner en riesgo la digestión. En una concentración mundialista, hasta el picante se mide.

Las fuentes proteicas deben combinar las de origen vegetal.Foto: Shutterstock

La cocina invisible del rendimiento

Mientras el aficionado vive el partido con botanas, cerveza, tacos o pizza, el futbolista se mueve en otro calendario. Su comida tiene horarios, porciones y objetivos. La hidratación empieza antes de sentir sed; las colaciones se calculan para no llegar vacío ni pesado; y después del juego comienza otra etapa: recuperar lo perdido.

Ahí entran líquidos, electrolitos, carbohidratos y proteína. Porque el desgaste no termina con el silbatazo final. Un Mundial obliga a pensar en el siguiente partido desde el momento en que acaba el anterior. Por eso, la alimentación se convierte en una herramienta silenciosa, pero decisiva.

México enfrentó a Ecuador con presión, historia y exigencia. Pero también con una preparación que no sólo pasa por la cancha o el vestidor. En una Copa del Mundo, la diferencia puede estar en una barrida, en un pase filtrado o en una atajada. También puede estar en un plato de arroz, una porción de pollo y una hidratación hecha a tiempo.