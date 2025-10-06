Atole de café: Equilibrio entre energía y calidez para los días fríos (receta)

En México, el atole es una de esas recetas que parecen abrazar desde el primer sorbo. De origen prehispánico, el atole nació como una mezcla de maíz cocido con agua y endulzado con miel. Con el paso del tiempo, esta bebida ancestral se transformó en mil versiones: de chocolate, vainilla, frutas y, claro, hasta de café.

El atole de café representa el encuentro entre dos mundos: el maíz, símbolo de la vida y la tierra, y el café, energía líquida que despierta las mañanas. Juntos forman una bebida que reconforta, energiza y conserva el sabor más auténtico de México.