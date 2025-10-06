Lectura1:00 min
Atole de café: Equilibrio entre energía y calidez para los días fríos (receta)
El atole de café combina el aroma del grano con la textura del maíz para crear una bebida cremosa y energética, ideal para disfrutar en los días fríos.
En México, el atole es una de esas recetas que parecen abrazar desde el primer sorbo. De origen prehispánico, el atole nació como una mezcla de maíz cocido con agua y endulzado con miel. Con el paso del tiempo, esta bebida ancestral se transformó en mil versiones: de chocolate, vainilla, frutas y, claro, hasta de café.
El atole de café representa el encuentro entre dos mundos: el maíz, símbolo de la vida y la tierra, y el café, energía líquida que despierta las mañanas. Juntos forman una bebida que reconforta, energiza y conserva el sabor más auténtico de México.
Ingredientes (para 4 tazas):
4 tazas de leche (entera o vegetal)
1 taza de café fuerte o espresso
3 cucharadas de fécula de maíz (diluida en ½ taza de agua fría)
4 cucharadas de azúcar o piloncillo rallado
1 raja de canela
1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
Preparación paso a paso:
- Calienta la leche en una olla junto con la canela y el azúcar, moviendo constantemente.
- Cuando comience a hervir, añade el café y mezcla bien.
- Agrega la fécula diluida, poco a poco, sin dejar de mover para evitar grumos.
- Cocina a fuego bajo durante 10 minutos, hasta que el atole espese y adquiera una textura cremosa.
- Retira del fuego, incorpora la vainilla y sirve bien caliente.
Tip: Si prefieres una versión más ligera, sustituye la leche por agua y endulza con miel o piloncillo.