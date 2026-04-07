2 jugos para fortalecer el sistema inmune en temporada de calor ¿Por qué ayudan?

El 7 de abril, en el marco del Día Mundial de la Salud, la conversación suele centrarse en enfermedades crónicas o sistemas de atención médica, pero hay un ángulo menos explorado y profundamente cotidiano: cómo el clima impacta directamente en lo que comemos y en la forma en que nuestro cuerpo responde. En temporada de calor, el organismo no solo enfrenta deshidratación, también un desgaste fisiológico que puede debilitar las defensas si no se atiende correctamente.

Especialistas en nutrición coinciden en que las altas temperaturas obligan al cuerpo a trabajar más para regular su temperatura interna. Este esfuerzo, sumado a la pérdida constante de líquidos y minerales por sudoración, puede afectar la respuesta inmunológica. A esto se suma un cambio en los hábitos alimenticios: se tiende a consumir menos alimentos calientes o completos, lo que puede reducir la ingesta de nutrientes clave si no se compensa adecuadamente.

En este contexto, reforzar el sistema inmunológico en época de calor no es un mito, sino una necesidad práctica. La buena noticia es que no requiere soluciones complejas ni costosas: desde la cocina, con ingredientes de temporada, es posible preparar bebidas funcionales que hidratan y aportan vitaminas esenciales. Los jugos naturales, bien combinados, se convierten en aliados estratégicos para enfrentar el calor sin descuidar la salud.