La hamburguesa que se volvió pizza: el experimento que está redefiniendo el antojo en la CDMX

En la Ciudad de México, donde el consumo gastronómico evoluciona al ritmo del antojo, la línea entre categorías comienza a desaparecer. Ya no se trata de elegir entre pizza o hamburguesa, sino de entender que el consumidor actual busca experiencias que rompan lo establecido. Bajo esa lógica nació una de las colaboraciones más llamativas del momento: una pizza inspirada en hamburguesa que no solo responde a una tendencia, sino que la acelera.

La alianza entre Traficante de Pizza y Chubbies Burger no es un ejercicio de marketing, sino el resultado de dos modelos de negocio que han crecido desde la base y que hoy encuentran un punto en común: la indulgencia como lenguaje gastronómico. Sobre una base margarita —símbolo de la tradición napolitana contemporánea— se construye una propuesta que incluye papas fritas, mermelada de tocino, queso americano y aderezo de ajo. El resultado no busca equilibrio, busca impacto. "En lugar de traer una hamburguesa, hicimos una pizza", resume Rodrigo Torices, "Toro", fundador de Chubbies Burger.

De la idea a la mesa: así nació la colaboración

La historia detrás de esta colaboración comienza lejos de las campañas. Fue Traficante de Pizza quien buscó a Chubbies. Reno, su fundador, reconoce que el acercamiento partió de la admiración por un proyecto que logró escalar en uno de los momentos más complejos para la industria.

"Nos gusta lo que hacen, su producto, su visión. Los invitamos a probar lo nuestro y a partir de ahí se dio todo", explica.

El terreno estaba listo. Traficante ya había construido una identidad basada en reinterpretar la pizza napolitana contemporánea con ingredientes y combinaciones que desafían lo tradicional. En su menú conviven propuestas como panceta con durazno, camarones con trufa y arándano o incluso versiones con papas fritas, lo que permitió que la transición hacia una pizza con ADN de hamburguesa fuera natural.

"Ya teníamos una pizza con papas, el siguiente paso era llevarla más lejos, hacerla más monchosa", señala Reno.

Dos historias de crecimiento que se cruzan

Detrás de esta colaboración también hay dos historias que explican el momento actual del sector. Traficante de Pizza nació como una dark kitchen en la colonia Portales, apostando por la técnica antes que por la experiencia en sala. Sin embargo, fue el propio consumidor quien transformó el modelo. La gente comenzó a comer en el lugar, a apropiarse del espacio y a convertir una cocina de entrega en un punto de encuentro.

"Los primeros dos años fueron ganar clientes uno por uno. Fue boca en boca. Al año y medio ya no cabíamos", recuerda Reno. Ese crecimiento orgánico los llevó a consolidarse en zonas como Pilares y Coyoacán, esta última con uno de los flujos turísticos más importantes de la ciudad.

Traficante de Pizza y Chubbies BurgerCortesía

Por su parte, Chubbies Burger construyó su expansión desde el delivery. Nacidos en agosto de 2020, en plena pandemia, apostaron por cocinas ocultas y reparto propio, para después integrarse a plataformas digitales bajo condiciones negociadas.

"Primero crecimos con nuestro propio sistema, después llegaron las aplicaciones con propuestas que impulsaron la marca", explica Toro. Hoy, el delivery sigue siendo el eje de su operación.

La nueva pizza chilanga: exceso como estrategia

La colaboración no es un caso aislado. Responde a una tendencia más amplia en la capital: el crecimiento de propuestas que mezclan categorías, sabores y formatos. En este nuevo mapa gastronómico, la pizza ha dejado de ser un lienzo tradicional para convertirse en un espacio de experimentación.

En Traficante, el menú ya anticipaba este movimiento con combinaciones que cruzan lo dulce, lo salado, lo graso y lo ácido. La pizza con hamburguesa no rompe esa narrativa, la lleva al extremo. Es el resultado de un consumidor que busca sorpresa, volumen y una experiencia que pueda compartirse tanto en mesa como en redes sociales.

Abril 2026: el momento exacto del experimento

La pizza resultado de esta alianza estará disponible durante abril de 2026 en las sucursales de Traficante de Pizza en Coyoacán y Pilares, en lo que ya se perfila como un experimento exitoso. No solo por la propuesta, sino por el momento en el que aparece: previo a un contexto de alta demanda turística y con un consumidor cada vez más dispuesto a probar.

Traficante de pizzaCortesía

Ambas marcas dejan abierta la puerta a nuevas colaboraciones. La idea de llevar la lógica inversa —una hamburguesa inspirada en pizza— ya está sobre la mesa.

El fondo de todo: entender al consumidor

Más allá de la anécdota, esta colaboración deja una lectura clara del mercado. En una ciudad donde el consumo fuera del hogar sigue creciendo y donde el delivery redefine la operación de los restaurantes, las propuestas híbridas se convierten en una herramienta para captar atención, generar tráfico y diferenciarse.