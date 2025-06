Verificación vehicular CDMX y Edomex: Calendario, costos y multas para el segundo semestre 2025

A partir del primero de julio inicia el segundo semestre del año 2025 y, con ello, las personas que poseen automóvil deberán verificar su vehículo de acuerdo al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria que aplica en la Ciudad de México y el Estado de México.

Calendario de Verificación del Segundo Semestre 2025

Tanto en la CDMX como en el Edomex, el calendario para acudir a los verificentros para recibir el holograma correspondiente aplica de la misma manera:

Engomado amarillo, terminación 5 o 6: del 1 de julio al 31 de agosto de 2025

Engomado rosa, terminación 7 u 8: del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Engomado rojo, terminación 3 o 4: del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2025

Engomado verde, terminación 1 o 2: del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2025

Engomado azul, terminación 9 o 0: del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025

¿La verificación es obligatoria?

Lo es para todos los vehículos de combustión interna matriculados en la CDMX y el Edomex.

¿Cuáles son los vehículos exentos de verificar?

Los automóviles eléctricos, híbridos categorías I y II, con matrícula de auto antiguo, de demostración y/o traslado, así como tractores agrícolas, maquinaria industrial y motocicletas.

¿Cuánto costará la verificar el segundo semestre de 2025?

En la CDMX

El costo del servicio de verificación es de $738.00 pesos (IVA incluido). Los certificados “00”, “0”, “1” o “2”, continúan vigentes según lo establecido con la normativa.

Las personas conductoras no podrán verificar si el vehículo presenta adeudos de tenencia, multas de tránsito, sanciones ambientales o fotocívicas.

En caso de verificación extemporánea, la multa es de $2,263.00 pesos.

En caso de obtener un rechazo dentro de los últimos siete días del período asignado, se podrá ampliar el plazo para verificar hasta 15 días naturales adicionales sin multa, siempre que se acuda al mismo centro.

En el Edomex

A diferencia de la CDMX, en el Estado de México la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica cobra diferentes precios, de acuerdo con el tipo de holograma que corresponde:

Hologramas 1 y 2 tendrán un costo de 453 pesos

Holograma 0 cuesta 566 pesos

Holograma 00 tiene un precio de 1,131 pesos.

Los vehículos exentos pueden realizar el trámite de manera gratuita.

En caso de verificación extemporánea, la multa es 3,394 pesos y el carro no puede circular en la entidad.

Sin embargo, respecto al último punto referido, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México dio a conocer un esquema especial de condonación de multas para automovilistas que no hayan verificado previamente.

Este programa estará vigente únicamente de julio a diciembre de este 2025, con motivo de la entrada en vigor del Nuevo Hoy No Circula en el Edomex.

Nuevo Hoy No Circula en el Edomex

El programa actual Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en 18 municipios conurbados del Edomex. No obstante, a partir de julio de 2025 entra en vigor el Nuevo Hoy No Circula del Edomex, por lo que este se extiende a 39 municipios del Edomex.

Municipios que aplicaban el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco, Chicoloapan.

Municipios mexiquenses que se integran al Hoy No Circula:

Zona Oriente

Amecameca Atenco Atlautla Ayapango Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Cocotitlán Ecatzingo Huehuetoca Juchitepec Melchor Ocampo Nextlalpan Ozumba Papalotla Temamatla Tenango del Aire Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Teoloyucan Texcoco Tlalmanalco Tultepec Zumpango Acolman Tezoyuca Tonanitla

Valle de Toluca

Almoloya de Juárez Lerma Metepec San Mateo Atenco Toluca Zinacantepec

Zona de Santiago Tianguistenco