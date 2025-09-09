Verde especial para el Wrangler

Nunca antes Jeep había puesto en nuestro mercado tal cantidad de ediciones especiales de sus modelos más emblemáticos al mismo tiempo. Primero fue el Wrangler Unlimited Rubicon con el color Joose, después llegó el JT, la modalidad pick up, en los tonos Mojito y Joose. Hoy se viste de verde el Wrangler Unlimited Rubicon para adoptar la denominación Mojito 2025 y limitarse a solamente 60 unidades.

En esta versión se monta el motor turbo de 2 litros que desarrolla 270 caballos de fuerza; está acompañado por el equipamiento más completo para la conducción Off Road. Foto: Cortesía

Como ocurre en todos los casos, cuenta con un equipamiento que lo aleja de las versiones convencionales para agregarle valor y el carácter de coleccionable, lo que representa una ventaja para sus poseedores.

El Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2025 Edición limitada Mojito tiene el techo retráctil eléctrico Sky Freedom Power Top que permite descubrir por completo el habitáculo así como los adheribles laterales con la leyenda 1941 (que recuerda su vocación y nacimiento como vehículo militar), y la parrilla con un terminado oscurecido.

Esta generación se caracteriza por los faros delanteros integrados a la parrilla, detalle que hace homenaje al CJ. Foto: Cortesía

En el interior se mantiene el máximo nivel de confort y conectividad para los cinco acompañantes con la pantalla táctil de 12.3”, el sistema de navegación Tom Tom, múltiples puertos USB A y C, tomas de corriente de 12 V, así como toma de corriente opcional de CA de 115 V.

A todo lo anterior se suman las nuevas superficies suaves al tacto para el tablero que pueden ser de tela o poliuretano, piel Nappa para los asientos, costuras en contraste, calefacción y ajuste eléctrico de 8 vías en las butacas delanteras, por mencionar algunos

El techo descubre todo el interior. Al estar desarrollado sobre el nivel Rubicon equipa los neumáticos BFGoodrich de 33” y rines de aluminio de 17”. Foto: Cortesía

Aunque se trate de una versión especial, este Wrangler tiene una larga lista de sistemas y herramientas para el off road entre las que destacan:

Caja de transferencia a tiempo parcial Command - Trac

Caja de transferencia a tiempo parcial Rock - Trac

Caja de transferencia permanente Rock – Trac

Caja de transferencia permanente Select – Trac

Vadeo de hasta 34 pulgadas

Relaciones de escalada (crawl ratio) de hasta 100:1

Primer eje trasero sólido de flotación completa Dana 44 HD

Desconexión electrónica de la barra estabilizadora delantera

Bloqueos Tru-Lok en ambos ejes

Winch Warn de 8 mil libras de capacidad

Como el resto de la familia Wrangler, tanto Apple CarPlay como Android Auto son inalámbricos. A ellos se suma el sistema Uconnect 5. Foto: Cortesía

Al conjunto mecánico conformado por un motor 4 cilindros turbo de 270 caballos de fuerza y una transmisión automática de 8 velocidades se suma un paquete de seguridad muy completo con más de 85 asistencias y asistencias, seis bolsas de aire, cámara de visión trasera, Control crucero adaptativo con stop, entre otros.

Ficha técnica

Motor: 4 cil, 2 l, Turbo

Potencia: 270 hp

Torque: 295 lb-pie

Transmisión: Aut. 8 vel.

Precio

Jeep Wrangler Unlimited Rubicion Mojito 2025: $1’639,900 pesos.