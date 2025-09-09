Lectura 3:00 min
Verde especial para el Wrangler
Jeep suma el color Mojito a este modelo con lo que ahora ambos tipos de carrocerías tienen el carácter de coleccionable. Sus habilidades como explorador se mantienen intactas.
Nunca antes Jeep había puesto en nuestro mercado tal cantidad de ediciones especiales de sus modelos más emblemáticos al mismo tiempo. Primero fue el Wrangler Unlimited Rubicon con el color Joose, después llegó el JT, la modalidad pick up, en los tonos Mojito y Joose. Hoy se viste de verde el Wrangler Unlimited Rubicon para adoptar la denominación Mojito 2025 y limitarse a solamente 60 unidades.
Como ocurre en todos los casos, cuenta con un equipamiento que lo aleja de las versiones convencionales para agregarle valor y el carácter de coleccionable, lo que representa una ventaja para sus poseedores.
El Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2025 Edición limitada Mojito tiene el techo retráctil eléctrico Sky Freedom Power Top que permite descubrir por completo el habitáculo así como los adheribles laterales con la leyenda 1941 (que recuerda su vocación y nacimiento como vehículo militar), y la parrilla con un terminado oscurecido.
En el interior se mantiene el máximo nivel de confort y conectividad para los cinco acompañantes con la pantalla táctil de 12.3”, el sistema de navegación Tom Tom, múltiples puertos USB A y C, tomas de corriente de 12 V, así como toma de corriente opcional de CA de 115 V.
A todo lo anterior se suman las nuevas superficies suaves al tacto para el tablero que pueden ser de tela o poliuretano, piel Nappa para los asientos, costuras en contraste, calefacción y ajuste eléctrico de 8 vías en las butacas delanteras, por mencionar algunos
Aunque se trate de una versión especial, este Wrangler tiene una larga lista de sistemas y herramientas para el off road entre las que destacan:
- Caja de transferencia a tiempo parcial Command - Trac
- Caja de transferencia a tiempo parcial Rock - Trac
- Caja de transferencia permanente Rock – Trac
- Caja de transferencia permanente Select – Trac
- Vadeo de hasta 34 pulgadas
- Relaciones de escalada (crawl ratio) de hasta 100:1
- Primer eje trasero sólido de flotación completa Dana 44 HD
- Desconexión electrónica de la barra estabilizadora delantera
- Bloqueos Tru-Lok en ambos ejes
- Winch Warn de 8 mil libras de capacidad
Al conjunto mecánico conformado por un motor 4 cilindros turbo de 270 caballos de fuerza y una transmisión automática de 8 velocidades se suma un paquete de seguridad muy completo con más de 85 asistencias y asistencias, seis bolsas de aire, cámara de visión trasera, Control crucero adaptativo con stop, entre otros.
Ficha técnica
Motor: 4 cil, 2 l, Turbo
Potencia: 270 hp
Torque: 295 lb-pie
Transmisión: Aut. 8 vel.
Precio
Jeep Wrangler Unlimited Rubicion Mojito 2025: $1’639,900 pesos.