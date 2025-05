Mojito Verde, la edición limitada del JT Mojave

La incursión de la marca en el segmento de vehículos de trabajo tiene larga historia. Para Jeep no es nuevo contar con una pick up en su portafolio de productos, se trata de un concepto al que además le agregó el toque de la casa: ser invencible fuera del pavimento. En 1957 lanzó su primera pick up Willys 4x4 y después, entre 1956 y 1966 comercializó la serie FC.

No cabe duda que el tono verde atraerá todas las miradas. Pero también llama la atención la preparación todoterreno con la que cuenta como los rines, la suspensión o el cofre especial.

Como sabes es el JT el que continúa el camino de la marca en este apartado, y si bien cumple y realiza las funciones de una herramienta de trabajo, su orientación va más hacia la libertad de practicar deportes y actividades al aire libre. Jeep, para mantenerlo vigente y como una opción para los entusiastas, lanza la edición especial JT Mojave Mojito 2025, limitada a solo 50 unidades pero con características que la hacen especial.

Para los ocupantes el equipamiento interior considera una pantalla de 12.3" con Uconnect 5, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Cinco perfiles de usuario, entre otros.

La primera de ellas no puede ser sino el color, llamado Verde Mojito, que sirve para bautizar a esta versión. Otros accesorios destinados a esta versión limitada son el cofre de alto rendimiento con toma de aire central, rines de aluminio de 17”, neumáticos todoterreno de 35”, suspensión delantera con elevación de 1” y color naranja en ganchos de arrastre. De igual forma porta la insignia Desert Rated, que indica que monta el equipamiento más avanzado para colocarlo como un todoterreno imparable. De la lista destacan:

Caja de tranferencia Command Trac con relación de reductora 2.72:1

Amortiguadores bypass internos Fox de 2.5” con reservorios.

Paragolpe delantero con tope hidráulico.

Bloqueo Tru-Lok del diferencial trasero.

es delantero y trasero Dana 44 con relación 4.10.

Modo Off Road+ con función de alta velocidad para el bloqueo trasero.

Para contar con la certificación Desert Rated, superó las pruebas de Control de marcha y estabilidad, Tracción, Distancia al piso, Maniobrabilidad y Destreza en el desierto.

Pentastar

El responsable de impulsar al JT Mojave Mojito 2025 es el conocido y confiable V6 de 3.6 que alcanza 285 caballos de fuerza. Al apartado mecánico se suma una suite de seguridad con más de 85 sistemas y asistencias de seguridad pasiva y activa como Control crucero adaptativo, Asistencia de frenado, Monitoreo de punto ciego, Asistencia de estacionamiento Parksense, 8 bolsas de aire, entre otros.

Ficha técnica: