Mazda inyecta más seguridad al CX-30

A casi un año de comenzar su venta en el país, la CX-30 de Mazda fue puesta al día en términos de equipamiento para mantenerse atractiva en el mercado mexicano. Con fuertes competidores como el Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Nissan Kicks, Kia Seltos o Hyundai Creta, la oferta de este SUV ensamblado en la planta de Salamanca, en el estado de Guanajuato, ofrece mayor valor a sus compradores.

Los beneficios se centran principalmente en dos áreas muy sensibles para el cliente nacional ya que las mejoras van dirigidas a los apartados de seguridad y de confort.

Ambos se reflejarán en la versión Signature, que además de ser la tope de gama, es la única que monta el motor turbocargado de 2.5 litros de desplazamiento que desarrolla 227 caballos de fuerza y un par motor de 310 lb-pie.

El interior recrea a la perfección la orientación deportiva de Mazda. Entre el equipamiento se incluyen Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos así como 7 bolsas de aire. Foto EE: Marcos Martínez

Entre las nuevas asistencias que el modelo 2026 del Mazda CX-30 en su versión Signature, incorporará destacan el Control crucero adaptativo por radar, la Asistencia de frenado inteligente, la Alerta de distancia y velocidad, el Monitoreo de mantenimiento de carril, la Alerta de atención al conductor y la cámara de 360°, por mencionar a los más importantes.

Mazda también dio a conocer que el modelo 2026 ya está disponible en la red de distribuidores en México.

Ficha técnica:

Motor: 2.5 l, Turbo

Potencia: 227 hp

Torque: 310 lb-pie

Transmisión: SkyActiv Drive 6 vel.

Tracción: AWD

Precio: $567,900 pesos