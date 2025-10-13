Lectura 2:00 min
Ford Territory, ahora presume mayor eficiencia energética
Con un consumo combinado promedio de hasta 20 km/l, su autonomía llega a 1,200 kilómetros. Esta versión tendrá un precio preferencial durante el mes de octubre.
Con la actualización de este exitoso suv de Ford llega una nueva variante que combina la contundente respuesta de un motor turbocargado con la eficiencia y rápida respuesta de un generador eléctrico que está listo para asistir en condiciones como una recuperación o en una situación que demanda mayor potencia.
Hoy el Territory estrena lineas exteriores que intentan acercarse a las que dan forma a la recién lanzada Ford Explorer y que se muestran con mayor esplendor en el frente con la firma luminosa que lo recorre de lado a lado, las abultadas salpicaderas para darle un aspecto más deportivo así como una trasera en la que las variantes son más discretas y se remiten al acabado de la fascia.
Para el interior se destinaron elementos de confort y conectividad como una pantalla táctil de 12”, Apple CarPlay y Android Auto, iluminación ambiental multicolor, techo panorámico, Vista Roof, asientos cubiertos en piel con calefacción y ventilación, así como otro tipo de amenidades aunque todas dependerán de la versión que se adquiera.
La versión híbrida está conformada por los paquetes Trend y Titanium, ambas comparten el mismo conjunto motor pero con algunas variantes en términos de equipamiento. El común es un motor a gasolina de 1.5 litros turbocargado y que es asistido por uno eléctrico que se alimenta de una batería cuya capacidad es de 1.83 kWh; la potencia total es de 241 caballos de fuerza.
La transmisión es una Dedicated Hybryd Transmission de 2 velocidades (2DHT), que se adapta a las condiciones de operación como puede ser modo híbrido, modo eléctrico y directo.
De acuerdo a la marca con esta tecnología la autonomía puede llegar a los 1,200 kilómetros. Además Ford señaló que durante el mes de octubre, este modelo tendrá un precio preferencial que inicia en $699,900 pesos.
Ficha técnica
- Motor: 1.5l, Turbo / eléctrico
- Potencia combinada: 241 hp
- Torque combinado: 231 lb-pie
- Transmisión: 2DHT
- Precios a partir de: $719,900 pesos