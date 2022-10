Valor de autos seminuevos: Fenómenos nunca vistos

El mercado automotriz mexicano sigue resintiendo los múltiples fenómenos económicos que se presentan a nivel global pero también otros de índole local. Su potencial se encuentra atado a pesar de que en el acumulado de Enero a Agosto de 2022 se registraron 692,685 unidades comercializadas, lo que representa un incremento de 1.7% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2021.

Temas como la falta de disponibilidad de producto, el incremento en los costos logísticos o la falta de disponibilidad de componentes, han impactado el precio de los autos nuevos. Sin embargo los seminuevos viven una época inusual de bonanza y para explicar este comportamiento platiqué con Óscar Andrade, Head of Financing de OLX Autos así como con Alfonso Chiquini, Director de Mercadotecnia de Volkswagen de México.

Financiamiento

La subida del precio de las unidades cero kilómetros no han tenido descanso y mes con mes tienen aumentos significativos. Ante este escenario, el ejecutivo de OLX Autos considera que el financiamiento automotriz es la respuesta para hacer frente a este fenómeno. “Hay factores macroeconómicos y algunos locales, pero particularmente la industria automotriz es un tema de oferta y demanda. La oferta limitada de autos nuevos provoca que los clientes tengan interés por una buscar una alternativa de seminuevo.

El factor inflacionario y la escasez de los vehículos provoca que los precios mantengan un valor relativamente más alto contra la depreciación que comúnmente se ve cuando hay una oferta natural. Sin embargo, pese a la inflación que existe en el mercado, la solución es el financiamiento automotriz. El factor inflacionario se resuelve en parte a través de las herramientas de crédito.”

Inflación en el mercado

Para Óscar Andrade las presiones inflacionarias poco a poco están cediendo a pesar de los anuncios en política económica que ha hecho la FED (Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos), así como el Banco de México.

“Creemos que ya estamos llegando a este punto en donde el tema macroeconómico está resolviéndose poco a poco. Por otro lado es noticia de todas las automotrices que ya están resolviendo sus temas de inventario, entonces la estimación sea que en los próximos 18 o 24 meses todo esté mayormente regularizado. Esto lo que va a beneficiar en el mercado de seminuevos es que la disponibilidad de autos nuevos crea este mercado secundario porque al haber uno nuevo hubo un seminuevo que se entregó a cambio”.

Depreciación y su reposicionamiento

La relación entre una unidad nueva y una de segunda mano siempre se ha mantenido con cierta regularidad sin embargo la inestabilidad en el mercado y la alta de demanda están creando nuevos comportamientos.

Dijo que “los vehículos comúnmente se deprecian por el valor mecánico y no tanto se aprecian por un tema inflacionario. Pero al final del camino la compensación de una contra otra no llega a ser exorbitante. Comúnmente vemos que si no es por inflación es por tipo de cambio que la mayor parte de los precios de los autos que vienen importados, al estar dolarizados, constantemente traen ajustes a la alza para ir compensando un poco el tipo cambiario. Esta es una naturalidad que se da con o sin inflación. En estos momentos en donde el tipo de cambio está más estable también vemos el factor inflacionario que viene hacia arriba”.

Una burbuja que reventará

Para el ejecutivo de la marca alemana, los vaivenes a los que está sujeto el mercado nacional crearon una burbuja de crecimiento para algunas marcas.

“Tengamos cuidado con lo que está pasado en el último año y medio porque esto es una burbuja que se va a reventar y las consecuencias de este fenómeno nadie las sabe. Hoy todas las marcas estamos padeciendo una falta de producto, esto ha traído beneficios y también impactos negativos como la capacidad de producción o las jornadas laborales, pero los impactos positivos han sido mayores porque existen menos inventarios, menos costos relacionados a los inventarios, capital de trabajo, etcétera. Lo que está sucediendo es un tema que jamás había ocurrido que está provocando que el mercado tenga un velo que no nos deja la realidad”.

Agregó que el incremento de los precios de los seminuevos es consecuencia de un largo periodo donde cambiaron las dinámicas de movilidad. “¿Cuándo habíamos visto que un seminuevo tuviera casi el valor del nuevo? Pero todo es un tema de demanda. Al no haber autos nuevos hoy la gente necesita cubrir su necesidad de movilidad. Si vemos hacia atrás, en la época de confinamiento, la gente vendió sus autos al no tener necesidad de salir. Pero ahora que requieren movilidad están provocando que los precios de los de segunda mano se incrementen. Hay un espacio natural que se creó que esta empujando a los precios porque hoy todas las marcas venden sin ningún tipo de incentivo”.

Diferencia constante

Dijo también que la relación entre los precios de ambos tipos de unidades siempre se mantuvo, lo que arrastró positivamente a los de segunda mano pero también dio oportunidad a nuevos fabricantes.

“El costo de materias primas y todo lo relacionado a la fabricación de un auto se incrementó, lo que generó un aumento en el precio. Llevamos un aumento de más de 10% en lo que va del año. El seminuevo siguió la misma tendencia porque de no haber existido problemas de disponibilidad de piezas y temas logísticos, el auto nuevo debería de tener subsidios o acciones de venta lo que reduciría su precio y por ende, el del seminuevo estaría más abajo. Lo que es cierto es que relación entre el valor de los autos nuevos y los seminuevos se mantiene y también el hecho de que algunas marcas que no habían podido tener esa bondad de mantener una diferencia entre el precio de un Cero kilómetros y uno usado, hoy la pudieron tener por un tema de escasez”.

