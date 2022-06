Con la llegada de este deportivo utilitario son ya 4 modelos de propulsión eléctrica los que la firma estadounidense ha ofrecido en nuestro mercado en diferentes etapas. Volt, Spark EV y Bolt antecedieron a Bolt EUV y allanaron el camino para que el consumidor mexicano se familiarizara con la propuesta tecnológica de Chevrolet. Este recién llegado sorprenderá a más de un cliente que busque movilidad y ahorro en consumo de combustible.

Tamaño conveniente

Bolt EUV tiene un largo de 4,306 milímetros por 1,615 milímetros de alto y 1,770 milímetros de ancho, dimensiones con las que está muy cerca de Groove por citar un modelo para ponerlo en perspectiva. Incluso el suv eléctrico es más largo, tiene la misma altura pero es 30 milímetros más ancho.

En su carrocería dominan las líneas fluidas como las que podemos apreciar en el frente con un tratamiento para desplazar el aire hacia los costados en donde no hay presencia de una parrilla y todo está pensado en ofrecer una menor resistencia al aire.

Por los costados destaca la configuración del poste C así como un alerón trasero cuya función es darle una mejor salida al aire para mantener bajo el Coeficiente de arrastre.

Se trata de una sola versión con características específicas como rines de 17” que calzan neumáticos Michelin Energy Saver que destacan por una menor resistencia a la rodadura. La iluminación exterior es led con IntelliBeam en el frente y las luces diurnas tienen animación secuencial cuando funcionan como intermitente.

Conectividad total

En el interior el espacio es para cinco pasajeros y la habitabilidad se ve beneficiada gracias a detalles como el piso plano y a la altura disponible para la cabeza. El diseño del interior es casi idéntico al Bolt con un cuadro de instrumentos digital configurable de 8”, una pantalla central táctil a color de 10.2” con Apple CarPlay, Android y la función wireless phone projection.

Se suman puertos USB tipo C, aire acondicionado automático, asientos delanteros con calefacción y ventilación, cargador inalámbrico, cámara de visión trasera de alta definición, entre otros. Por su parte el sistema de conectividad OnStar con WiFi para 7 dispositivos y tecnología 4G LTE se incluye de forma gratuita con un plan de datos ilimitados por 12 meses.

Seguridad

En la lista de equipamiento de este apartado están en primer lugar sus 10 bolsas de aire a las que le siguen Control electrónico de estabilidad StabiliTrak, Frenos ABS, Frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril con advertencia de cambio de carril y frenado con detección de peatón delantero.

Poder eléctrico

El generador eléctrico produce 200 caballos de potencia y un par motor de 266 lb-pie de par. Está alimentado por una batería de iones de litio que tiene una capacidad de 65 kWh que ofrece una autonomía de 397 kilómetros. Si se conecta a un cargador de 240 volts, el periodo de recarga es de 8 horas.

En la compra del vehículo, Chevrolet incluye un cargador dual con salida de 120V y 240V, además la marca asumirá la instalación de un cargador de 240V en el hogar con un cable de hasta 10 metros de longitud desde la toma. La batería tiene una garantía de 8 años o 160 mil kilómetros.

Otras opciones de recarga son la tecnología One Pedal que al activarse solo basta quitar dejar de hacer presión sobre el pedal del acelerador para que el auto comience a frenar; la segunda es la Paleta de regeneración On Demand que está ubicada detrás del volante y que al presionarla, el generador ofrece resistencia al avance convirtiendo la energía cinética en eléctrica para ser almacenada en la batería.

La división Chevrolet Financial pone a disposición de los interesados planes de financiamiento y arrendamiento en donde se pueden deducir hasta 250 mil pesos.

One Pedal y On Demand son dos sistemas que hacen más fácil la recarga de la batería y crean en el conductor el hábito de tener cuidado al momento de conducir y no abusar del acelerador para lograr una mayor eficiencia.

Ficha técnica

Motor: eléctrico

Potencia: 200 hp

Torque: 266 lb-pie

Batería: Iones de litio, 65 kWh

kg