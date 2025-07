Rodrigo de la Cadena denuncia desdén hacia el bolero en Campeche

El compositor y cantante Rodrigo de la Cadena pidió a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que no le cierren las puertas en su intención de promover el bolero, género inscrito en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2023 y del cual es un destacado exponente.

En una carta abierta dirigida a la mandataria local, el cantante pide al gobierno de Campeche interlocución cultural, ya que considera que la Dirección de Cultura local le ha cerrado las puertas y no ha reconocido su labor en favor de la divulgación de la cultura del estado. La carta, a la letra, dice:

“Gobernadora: con el respeto que me merece su investidura y con el profundo cariño que le tengo a esta tierra que también es la mía —pues aquí he invertido, tengo casa y paso temporadas con la intención de aportar a su vida cultural— me veo en la necesidad de compartir públicamente una reflexión que, por más que he intentado canalizar de forma institucional, ha sido ignorada, bloqueada o simplemente despreciada”.

El reconocido promotor del género, conocido como "El niño Bolero", que ha encabezado festivales y conciertos en favor de personas vulnerables y con enfermedades crónicas, como el concierto "Un canto por la tiroides", en 2022, y que ha impulsado un programa cultural en hospitales, ya que él mismo ha dicho que padece hemofilia, explica las razones que lo llevaron a escribir su carta a una gobernadora reconocida por su sensibilidad social:

“Hace apenas unos días, el Gobierno del Estado de Veracruz, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle, me otorgó su confianza para organizar y presentar el Festival Mundial del Bolero. Gracias a esa apertura, más de 10,000 personas fueron beneficiadas por una programación cultural de primer nivel en dos ciudades al mismo tiempo durante cuatro días consecutivos. El Gobierno de Veracruz no solo valoró la iniciativa: nos dio trabajo a cientos de artistas, músicos y trabajadores de la cultura y el espectáculo”.

Por el contrario, añade De la Cadena, en Campeche “la paradoja es amarga: en Veracruz, donde ni siquiera resido, donde no tengo raíces ni inversiones ni propiedades, el trato fue respetuoso, profesional y justo. En cambio, en Campeche, donde he puesto parte de mi vida, donde tengo casa y vínculos afectivos profundos, no sólo no se me paga por proyectos culturales de alto nivel que he ofrecido con gusto y sin costo, sino que además se me bloquea, se me ignora y se me responde con negligencia o grosería. El problema ya no es personal: es institucional. Y lo digo con claridad. La Dirección de Cultura del estado ha mostrado una actitud sistemática de desinterés e incluso obstrucción hacia propuestas que podrían beneficiar enormemente a la sociedad campechana. Me pregunto: ¿cuánto talento más tendrá que irse de Campeche por falta de voluntad política?”.

Finalmente, Rodrigo de la Cadena concluye su carta haciendo un llamado a la mandataria: “Gobernadora, este mensaje no nace del rencor, sino de la frustración de ver cómo se cierran las puertas precisamente en el lugar donde más he querido sembrar. Estoy, como siempre, dispuesto a sumar, pero ya no estoy dispuesto a callar".

De la Cadena ha participado en festivales internacionales y conciertos en México y diversos países del mundo, alternando con figuras como el tenor Fernando de la Mora o Susana Zavaleta. En 2011 recibió la Medalla Agustín Lara, presea otorgada a maestros de la talla de Manuel Esperón y Armando Manzanero y en 2014 ganó el Gran Premio del Festival Internacional de Artes Slavianski Bazaar en Vitebsk , Bielorrusia.

Actualmente produce y conduce los programas "Nuevamente bolero" en ABC Radio y "Noche, Boleros y Son", en Canal Once.

El próximo 9 de noviembre presentará el concierto "La sinfonía de la memoria" en el Auditorio Nacional.