Radiohead anuncia su primera gira en 7 años

La banda británica emprenderá una gira por Europa de 20 fechas en noviembre y diciembre.

Foto: AFPLa banda británica Radiohead ya había sido nominada en varias ocasiones.

Reuters

La banda británica Radiohead anunció el miércoles una gira europea de 20 fechas en noviembre y diciembre, las primeras actuaciones en directo de la banda en casi una década.

"El año pasado, nos reunimos para ensayar, solo porque sí", dijo el baterista Philip Selway en Instagram. "Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha alojado en lo más profundo de los cinco".

Radiohead, formado también por el cantante y compositor Thom Yorke, los guitarristas Jonny Greenwood y Ed O'Brien, y el bajista Colin Greenwood, tocará cuatro fechas en Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.

Los fans de la banda, famosa mundialmente por álbumes como "OK Computer" y "Kid A", pueden registrarse para comprar entradas para la gira a partir del viernes.

