Publican "Historia de la arqueología" para celebrar el aniversario 86 del INAH

La tarde de este martes, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, para celebrar los 86 años desde la gestación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) –celebrados el 3 de febrero–, se presentó una nueva edición del libro “Historia de la arqueología del México antiguo”, esta vez dividido en dos tomos compilados y escritos por Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, antropólogo e investigador emérito del INAH y fundador del Proyecto Templo Mayor y del Programa de Arqueología Urbana.

Se trata de un recorrido por el sendero del conocimiento sobre lo que se ha encontrado en el subsuelo que resguarda los vestigios y conocimientos del México antiguo, dividido en nueve capítulos que echan un vistazo a la misma cantidad de décadas de esta disciplina fundamental en el país, un volumen integrado por más de 400 imágenes que acompañan la compilación y análisis de Matos Moctezuma.

Para realizar esta presentación, a Matos Moctezuma le acompañaron la arqueóloga Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor, y el historiador Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y quien fue invitado por Matos para agregar un prólogo para esta edición.

La reedición forma parte de la serie de publicaciones llamada Eméritos del INAH, para la cual todos los investigadores eméritos del instituto eligen uno de sus libros publicados para realizar una revisión y adhesión de valor. Hasta el momento, se suman cinco publicaciones de esta serie.

“Este libro es una Odisea”

Salvador Rueda Smithers refirió que la relevancia de ambos volúmenes es que se trata de historia de la arqueología escrita por quien es quizás el arqueólogo más importante para la construcción de esta historia.

En el primer tomo, refirió, “se escuchan Carlos de Sigüenza y Góngora y Lorenzo Boturini, en los extremos del pensamiento barroco; Francisco Javier Clavijero, José Antonio Alzate, Servando Teresa de Mier, en la edificación del patriotismo criollo y la ilustración; Alexander von Humboldt, Guillermo Dupaix y los viajeros exploradores que descubrían el pasado indígena con ojos de egiptólogos entrampados en una idea fija y luego, de simientes etnohistoriadores, curiosos, pero no siempre amables”.

En el segundo volumen, explicó el prologuista, “están los ancestros intelectuales directos, a partir de Manuel Gamio, Alfonso Caso y la arqueología como quehacer fundamental del INAH”.

Acto seguido, explicó que “este libro es una Odisea en el sentido clásico del tema, un largo regreso para poder afirmar su lugar en el mundo. Matos ha buscado los pasos perdidos, los suyos y los de su estirpe profesional, con botas de siete leguas; los suyos propios para ser brújula de otros, sus contemporáneos y los futuros”.

Señaló que con este libro, “el tronco y su raíz quedan a la vista con recuentos pacientes que el libro de Matos ha recorrido y ha recogido, como historias de vidas para explicarse a sí mismo; venturas y desventuras con personajes con nombres y apellidos, lo mismo capaces de torpezas que de descubrimientos nodales (…) sirve de rosa de los vientos para los navegantes de la arqueología”.

Matos trabaja en su último libro

Por su parte, Matos Moctezuma declaró que no es una coincidencia que uno de los temas más recurrentes de su investigación sea la muerte, dado que hasta ahora son siete los libros que abordan a la muerte como tema central. Advirtió que “el libro de la muerte, en el que voy a recopilar todo lo que he escrito sobre ella, es el último libro que voy a publicar; ya lo estoy preparando, hay que ser precavido”.

El otro tema fundamental de su trabajo es, por supuesto, el Templo Mayor, sobre cuyos vestigios este año se cumplen 47 años de investigación. Así como la propia historia de la arqueología en nuestro país, ha sido su ocupación editorial.

“En el libro, desde la primera edición advierto que se necesitarían por lo menos 50 tomos como éstos, si no es que más, para hablar de la arqueología en México, de los protagonistas, de las corrientes que imperaban, del surgimiento de instituciones, etcétera, de una riqueza inagotable”, reconoció sobre la síntesis editorial presentada.

En 2025, Eduardo Matos Moctezuma, Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2022, cumple 65 años como investigador del INAH.

Además del prólogo de Rueda Smtihers, recién sumado, le acompañan dos más, uno de Leonardo López Luján y otro de Manuel Gándara. “Pero pensé que, si era un libro de historia, tenía que hablar sobre él un historiador”, refirió Matos sobre el texto de Ruedas.

Reconocen brazo educativo del INAH

El acto protocolario en ocasión de los 86 años del INAH, contó con la presencia de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, y del director general del INAH, Diego Prieto Hernández.

Ahí se realizó un reconocimiento a trabajadores del instituto por su trabajo fundamental, entre ello, el investigador y docente Moisés Leonel Durán Solís, quien este año cumplió 40 años de labores en el instituto, y quien se refirió a la relevancia del instituto particularmente sobre el aspecto educativo y el presupuesto para este tipo de proyectos, así como la visión de trabajo sobre los pueblos indígenas:

“Hay que conocer lo que el INAH aporta a través del PIB como una base cuantitativa para tomar en cuenta cómo el instituto necesita recursos, porque hay que reconocer que una gran parte de antropólogos estamos en edad de retiro. Hacen falta las voces jóvenes y que tengan oportunidades”.

Finalmente, la secretaria de Cultura federal anunció que “es evidente que el INAH es la institución más importante en la política cultural de este país”, y reiteró que se trabaja para fortalecer presupuestalmente el trabajo educativo que ejerce el instituto.

“A nivel investigación, queremos dejar a la ENAH y a todas sus escuelas en uno de sus mejores momentos (…) estamos en colaboración para fortalecer no sólo el programa, sobre lo que nos han pedido, sino los laboratorios. Que los estudiantes vean a la ENAH como un espacio de formación de primera, porque si no, ¿cómo vamos a ser una potencia cultural si no tenemos una escuela fortalecida? Van a tener todo el apoyo (…) este año hubo una reivindicación presupuestal importante para el INAH y sabemos que va a haber una aportación posterior, nada más pasando estos primeros años y todo lo que viene con nuestro vecino del norte”, garantizó Curiel de Icaza.

Además, la funcionaria indicó que es necesario “señalar dónde están las mujeres en la historia del INAH, dónde están aquellas que aportaron a esta gran institución”.

Proyecto Eméritos del INAH

Libros publicados hasta ahora: