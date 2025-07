El Premio Jaime Sabines – Gatien Lapointe para “un libro oscuro y fascinante”

Este miércoles, por su poemario "Fiebre la piel y a dónde la manzana", el bardo, traductor y editor tabasqueño Francisco Magaña (Paraíso, 1961) fue reconocido con el Premio Jaime Sabines / Gatien Lapointe, que cada año desde 2003 entregan el Seminario de Cultura Mexicana (SCM) y el Festival Internacional de Poesía Trois Rivieres, de Quebec, para reconocer –de manera alternada entre plumas mexicanas y quebequenses– la sensibilidad, audacia y lírica de una obra poética publicada.

A decir del jurado de la edición, integrado por Paul Bélanger, Monique Deland y Jean-Marc Desgent, el trabajo reconocido de este año “es un libro ambicioso que une poesía, filosofía y metafísica, en una alternancia verso–prosa que crea un diálogo fértil; una especie de oración que queda sin certeza”.

Se trata, se añade en el acta, de “una obra híbrida que hace convivir la forma poética con una reflexión de tipo ensayístico. La imagen de la manzana es pelada desde diversos ángulos, a través de una multitud de referencias teóricas: bíblicas, alquímicas, esotéricas, simbólicas; los viajes de Alejandro Magno, la mitología escandinava, el pentagrama, el diccionario de símbolos, Orígenes, El Cantar de los Cantares, etcétera (...) Aquí el fruto es un fantasma de la palabra, una huella radioscópica que se apoya en estudios sobre la manzana en la historia. Y eso se convierte en una travesía de la civilización”.

El reconocimiento le fue entregado al poeta en la sede del SCM de manos del presidente del Seminario, arquitecto Felipe Leal, y con el acompañamiento del también poeta Marco Antonio Campos, miembro honorario de esta organización y promotor del libro en cuestión.

“Un libro de intensa religiosidad”

El también poeta, narrador y ensayista Marco Antonio Campos compartió otras cualidades entre las tantas encomiables que habitan el poemario de Magaña.

“Es un libro complejo, oscuro y fascinante, compuesto de poemas en prosa y poemas en verso que se complementan con reflexiones de escritores y filósofos que han hablado de la manzana”, tanto personajes mitológicos e históricos como filosóficos, dijo, entre ellos el neerlandés Baruch Spinoza y el francés Gilles Deleuze.

“Y una y otra vez, (en el libro se dibuja) el Génesis, donde se sabe que comer el fruto será la muerte. Todo gira en torno a la manzana, es la unidad, lo que une de raíz todo, y en el libro tiene múltiples significados. ‘Fiebre la piel’ es un libro de intensa religiosidad por alguien intensamente religioso. Y el poema se puede leer también como una larga plegaria en la cual habita Dios”, expresó Campos.

“La mera verdad, no quiero ser ingrato”

Antes de recibir el reconocimiento correspondiente, el mejor conocido en el gremio como Chico Magaña compartió un discurso por demás emotivo del que se destaca lo siguiente:

“Tenía alrededor de cuatro años de no venir a la Ciudad de México y de pronto me doy cuenta de que hay dos números (de teléfono) que ya no voy a usar, de dos amigos a quienes les hubiera querido participar la noticia. Hablo de Ramón López Quiroga (galerista) y David Huerta (poeta)”.

Y cerró: “El aura de Sabines me ha rescatado dos veces y me ha hecho, como en aquel verso suyo: ‘andar loco y aromado y triste’ (...) Gracias a todos los presentes y los ausentes; a mi familia y mi otra familia conformada por amigos y, como dijera (el poeta catalán) Jaime Gil de Biedma, a toda la afición en general. Posdata: Don Jaime (Sabines), usted ha sido una de mis alegrías. Yo viajé 12 horas en camión para verlo en Bellas Artes en 1996, y la verdad, la mera verdad, no quiero ser ingrato, pero no me gustaría verlo pronto. Gracias”.

“De los autores más congruentes”

Por su parte, el editor Luis Armenta Malpica, quien se enlazó a la distancia, destacó de éste que “es uno de los autores más congruentes del país” dado que no es una coincidencia que haya nacido en Paraíso, Tabasco, y su libro lleve por título "Fiebre la piel y a dónde la manzana", ni tampoco lo es que Magaña fuera editor del suplemento cultural "Caravansary", mismo título del poemario publicado en 1981 por Álvaro Mutis –fallecido en 2013–, a quien, por cierto, está dedicado el libro de Magaña.

Malpica agregó que el premiado “es uno de los grandes poetas católicos vivos de México y este reconocimiento le viene bien a esta larga trayectoria. como poeta, editor y traductor, pero también como artista plástico. Este reconocimiento para ‘Chico’ Magaña le viene bien a la literatura mexicana y le viene bien al conjunto de obra de los autores premiados por el SCM y por el Festival Internacional de Poesía Trois Rivieres”.

El galardón está dotado con un diploma, una venera que lo confirma como Miembro Distinguido del Seminario de Cultura Mexicana y una bolsa de 50 mil pesos.

