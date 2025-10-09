“Los olvidados de Hidalgo”, de N+ Focus, gana el Premio Roche

El periodismo mexicano se alzó con uno de los máximos galardones en salud de Iberoamérica. El equipo de N+ Focus obtuvo el Premio Roche de Periodismo en Salud en la categoría Cobertura por su reportaje multimedia: "Los Olvidados de Hidalgo".

La decimotercera edición del Premio Roche, una iniciativa de Roche América Latina y la secretaría técnica de la Fundación Gabo, celebró la excelencia periodística en la cobertura de temas de salud en Iberoamérica, España y Portugal. La ceremonia de premiación tuvo lugar la noche del miércoles en Ciudad de México, donde se anunciaron los ganadores de entre 669 trabajos inscritos.

Carmen Aristegui, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo, abrió la noche con unas palabras de bienvenida. “Durante trece años, este premio ha puesto en primer plano las historias que muestran las brechas en la atención sanitaria, las luchas de pacientes y comunidades, y también los avances que transforman vidas. Historias contadas con rigor, sensibilidad y un profundo compromiso con el derecho a la información”.

"Los olvidados de Hidalgo": Una historia de resistencia y salud ambiental

El reportaje ganador, "Los olvidados de Hidalgo", expone la grave crisis ambiental y de salud pública que enfrentan las comunidades aledañas a la presa Endhó en el estado de Hidalgo, algo que además se puede trasladar a otros territorios de nuestra República. El jurado destacó que esta multimedia "aborda la historia del abandono de una comunidad, la falta de políticas adecuadas y de respuestas de las autoridades, poniendo sobre la mesa una discusión sobre el concepto de salud pública", resaltando su enfoque integral y la combinación de técnicas narrativas.

Al recibir el premio, el equipo dedicó el galardón a los protagonistas de su historia, enfatizando la dualidad del reportaje:

“Antes Pensábamos que los olvidados de Hidalgo era una historia de abandono y lo es, pero también es una historia de resistencia de un grupo de personas que han dado la batalla a las autoridades y que las han obligado a hacer un proyecto para restaurar su zona donde ellos viven... Siguen peleando para que ese proyecto de restauración no caiga en el olvido y las autoridades cumplan su palabra y estoy seguro de que... lo van lograr y que van a ganar el pulso por su derecho humano a la salud y un medio ambiente que no los mate y ahí estaremos para contarlo y celebrarlo con ellos”.

Tener el apoyo de tu medio

Tras la ceremonia, conversamos con Carlos Carabaña, uno de los periodistas galardonados del equipo de N+ Focus, sobre los desafíos de hacer periodismo de profundidad y el impacto de su trabajo.

“Es necesario tener la confianza de las jefaturas y de tu medio para que te dejen, para que pongan a un grupo de gente a trabajar durante meses en algo sin saber hacia dónde están yendo muchas veces, porque luego tienes una idea, sabes hacia dónde vas, pero por el camino van saliendo ramificaciones, van saliendo nuevas cosas. Yo creo que es una apuesta de los medios que luego tienen una buena repercusión, cuando logras cambios como lo que se logró con la zona de restauración, por ejemplo, o también cuando logras el reconocimiento de tus pares, como puede ser el Premio Roche, es un orgullo gigante”.

Sobre si el periodismo transforma realidades, Carabaña asegura que en su caso siempre intenta llegar a ello, aunque casi nunca se logra, “es muy difícil, me ha pasado muy poquitas veces. Esta creo que es la más espectacular de todas, pero creo que es un objetivo loable. Y a lo mejor necesario ponérnoslo como meta constante en el periodismo”.

Agrega que la esencia del periodismo es contar la realidad, vigilarla, “tanto a los poderosos como lo que sucede alrededor de ello, a la vez encargarnos de tratar de ser veraces, ser lo más honestos posibles a la hora de representar lo que tenemos delante y hacerlo de la forma más correcta posible”.

Al ser cuestionado sobre la importancia del periodismo de salud dijo: “Yo creo que funciona muy bien porque todos nos vemos afectados por este tipo de historias, por estos problemas. Al final, cuando tú ves cualquiera de los trabajos que se han presentado, todos son cosas que te resuenan, todos son problemas que puedes entender perfectamente. Todas son cosas con las que tú puedes empatizar perfectamente porque además puedes verte a ti y ver a tus amigos y ver a tu gente en esas personas que están sufriendo por culpa de las autoridades que no cumplen con sus promesas”.

Finalmente, ¿qué significa para ustedes recibir el Premio Roche? “Es un orgullo increíble porque además pone en el centro y visibiliza historias que son muy importantes, historias que son necesarias contar y son un reconocimiento de tus pares que además ves que tiene un efecto en la vida real”.

Ganadores en otras categorías

El Premio Roche 2025 seleccionó a 9 finalistas de las tres categorías. Los otros ganadores fueron:

Periodismo audiovisual: “Corrupción enlatada”, publicado en Latina Noticias, Perú.

Autores: Hernán P. Floríndez, Jefferson Luyo Salvador, Renzo Bambarén, Ana Briceño y Christopher Acosta. Es una serie de reportajes que muestra un entramado de corrupción en el programa de alimentación social “Qaliwarma”, que dio como resultado la intoxicación de decenas de niños en colegios públicos. Como parte de la difusión de la información revelada por esta investigación, el programa de alimentación social fue desmantelado y se inició un proceso penal contra algunos implicados.

Periodismo escrito: “Marajó profundo”, publicado en Folha de S.Paulo, Brasil.

Autores: Vinicius Sassine y Lalo de Almeida. Este es un trabajo que ahonda en las consecuencias en la salud de la ausencia estatal en el archipiélago de Marajó, en el estado de Pará en Brasil. La serie de reportajes narra muchas de las dificultades que estas comunidades ribereñas enfrentan como la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, la violencia obstétrica y la inseguridad alimentaria.

Mención de honor

En ‘Periodismo de Soluciones’ fue otorgada a “Além do esquecimento”, publicado en Fantástico – TV Globo, y producido por Bernardo Mortimer Gomes Carneiro, Teresa Vieira, Drauzio Varella, André Alaniz, Rafael Quintão, Daniel Peralta y Marcelo Outeiral. Una investigación que ahonda en los alcances y limitaciones del Plan Nacional de Demencias de Brasil.

En la mención de honor en la temática ‘Valor de la innovación para la atención sanitaria’ el trabajo destacado fue “Desenterrar el clítoris: la cirugía reparadora de Asha”, publicado por Sara Selva Ortiz en Cadena SER. En el pódcast se aborda con sensibilidad y rigurosidad el proceso de reconstrucción del clítoris de una mujer víctima de ablación.