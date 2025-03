Necesitamos hablar del futuro de la ciencia y construir la agenda legislativa: Senadores

La Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Senado convocó al Foro “Presente y futuro de la ciencia, las humanidades, la tecnología e innovación en México”, de acuerdo con la comisión, se trata de generar un espacio de diálogo y reflexión sobre los asuntos de interés público en la materia entre distintos actores de la comunidad científica y de gobierno, y que esto a su vez se vea traducido en leyes y políticas públicas para mejorar el país.

En la inauguración estuvo presente Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien reconoció que en el gremio hay un reclamo permanente, “...Y con toda razón, es importante dedicar el presupuesto necesario para Ciencia, Tecnología, e Innovación (CTI). No es falta de cariño, sino el terrible estado del Estado mexicano (...)El país no tiene posibilidades de desarrollo si no le dedicamos recursos importantes a esta materia y nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum, viene del ámbito académico, seguramente a las reflexiones que aquí se hagan, nosotros tendremos que encontrar una manera en que verdaderamente la CTI esté al servicio del ser humano”.

Por su parte, Susana Harp Iturribarría, Presidenta de la Comisión de CHTI, dijo que necesitamos hablar de cuál es el futuro de la ciencia, la tecnología y las humanidades en nuestro país. “Debemos ser pertinentes en las regulaciones de nuestro país en la materia, cuál es la pertinencia de las regulaciones, para eso es este foro, para escuchar a los expertos y podernos nutrir de sus opiniones y proceder en la parte legislativa después de las propuestas y construir una agenda legislativa razonable y respetuosa de la libertad científica”,

Agregó que la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) es un buen motivo para llevar a cabo la revisión de las disposiciones normativas vigentes en la materia, y al mismo tiempo es buen momento para conferirle a la acción institucional un marco que promueva e incentive el desarrollo responsable y razonable. “Consideramos que un buen principio es partir de la idea de no sobre regular, pues la creación necesita de libertades responsables”.

Derecho y acceso a los beneficios de la CTI

En un primer bloque dedicado al derecho y acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, actual subsecretaria de la Secihti, hizo un planteamiento sobre la perspectiva de la política científica en México y lo que se quiere lograr desde la Secretaría. Con la coyuntura de una presidenta científica y la creación de la Secretaría, asegura que esto los compromete a tomar decisiones de gobierno desde la ciencia y cumplir su compromiso de “volvernos una potencia científica y humanística”.

Sobre las actividades sustantivas, dijo que la prioridad es el apoyo a la formación de la comunidad con los programas de becas. Dijo que las convocatorias han salido en tiempo y forma y que por primera vez se tiene una convocatoria para áreas STEM. También las convocatorias de investigación, donde se espera apoyar a más de 150 proyectos estratégicos en 2025, equivalentes a los PRONAI.

Se proyecta apoyar 700 nuevos proyectos, además de los 1,150 activos, tanto en ciencia básica y de frontera,más la convocatoria de proyectos de investigación humanística y otra especial de vinculación con organismos internacionales destinada al pago de cuotas. Otros proyectos emblema son el lanzamiento de la armadora de autos eléctricos Olinia y la casa de diseño de dispositivos semiconductores Cutzari, enfocados a la soberanía tecnológica.

Foro: Presente y futuro de la ciencia, las humanidades, la tecnología e innovación en México en el Senado de la República.Cortesía

Una comunidad científica muy pequeña

En la misma mesa participó Arturo Barba Navarrete, periodista, consultor y especialista en ciencia, el destacó la gran oportunidad, que se tiene de frente, pues dentro de las metas del Plan México de la Presidenta Sheinbaum, 8 de 13 tienen incidencia directa de la CTI, “es decir, si no se impulsan estas actividades de ciencia, innovación y divulgación, estaremos faltando a gran parte de este proyecto”.

Hizo notar que un país que aspira a ser la décima economía del planeta, no se puede dar el lujo de ignorar la ciencia. “Llevamos décadas de retraso. Se ha creado toda una estructura y un sistema con las universidades públicas de fundamento, pero dentro de Iberoamérica estamos en octavo lugar en cuanto a inversión respecto al Producto Interno Bruto con el 0.54% del PIB dedicado a estas actividades, mientras Costa Rica Invierte el 2% de su PIB o Brasil el 1.44%, incluso El Salvador con 1%”.

Y dio más cifras. De acuerdo con la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología 2022, nos encontramos en quinto lugar de la región del número de personas dedicadas a la ciencia. Hoy México solo cuenta con 35 mil investigadores para 130 millones de habitantes. Respecto a investigadoras, estamos en el lugar 17, superados por Honduras, Panamá, Colombia, El Salvador, Cuba, Guatemala, entre otros. “Con esto no se sustenta la aspiración de la décima economía mundial”.

Ante este escenario, el especialista propone crear un Programa Nacional de Divulgación de la Ciencia, “destinar el 0.3% del presupuesto de CTI, equivalente a 500 millones de pesos, para actividades de divulgación con espacios en medios de comunicación, revistas, inundar las redes de conocimiento científico”, además de un Programa Nacional de Apropiación de la Ciencia Comunitaria y que las autoridades de la Secretaría y los legisladores incorporen a la comunidad científica en la discusión de un Plan Nacional de Desarrollo en materia de CTI.

Por su parte, José Seade Kuri, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias reflexionó sobre ¿Cómo acceder a los beneficios de la CTI? Él aseguró que este acceso no solo es pasivo, ni recibir, “tenemos derecho a producir ciencia, tecnología y avances, y para eso algo fundamental es la educación y para ello necesitamos el apoyo del gobierno”.

Dijo que hoy la desigualdad que hay en México en materia de educación y conocimiento es tan grave y tan grande como la desigualdad social y económica. “Urge desarrollar políticas públicas que brinden educación y la formación que permitan el acceso a la CTI, que faciliten y promuevan el uso de la tecnología y que propicien estas actividades. La comunidad científica en México es muy pequeña, tiene que crecer para poder lograr esa meta de ser potencia científica, sin la participación activa y conducción por parte del Estado, no vamos a alcanzar ese derecho”.

Insistió en que México tiene que invertir más en el Ramo, pues países como Corea, China, India, Israel, Finlandia, han demostrado que invertir en este Ramo ya les está redituando. Abogó también por un organismo consultor asesor que vea las cosas con una visión global, “hasta hace poco teníamos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico que desafortunadamente desapareció y su papel era discutir con el estado desde un ojo externo. Aquí nos está faltando, además de un Plan Nacional de Desarrollo”.

Concluyó diciendo a los legisladores que los beneficios de CTI serán mayores en la medida en que el gobierno invierta y la política sea incluyente, sumando a los sectores empresarial y académico con una visión social.

En el encuentro también estuvieron presentes legisladores de los grupos parlamentarios, el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, Presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la aplicación y desarrollo de la Inteligencia Artificial en México y José Gordon, Periodista y Escritor Mexicano.

El Foro continúa este jueves 13 de marzo con más temas en agenda: https://comisiones.senado.gob.mx/CHTI/eventos/marzo120325