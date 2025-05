Mubi Go llega a México para acercar a sus usuarios a las salas de cine

La plataforma de cine Mubi anunció el lanzamiento de Mubi Go que buscará llevar a los usuarios de la plataforma a las salas cinematográficas. Mubi Go es un servicio de suscripción premium que otorgará a los usuarios de la plataforma un boleto de cine por semana.

Mubi Go se lanzará en alianza con la cadena de cines Cinépolis y estará disponible en México a partir del 29 de mayo. El programa estará disponible en cines participantes de toda la República Mexicana.

El servicio de Mubi Go comenzó en 2018 y actualmente se encuentra disponible en Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Alemania. Desde su lanzamiento Mubi Go ha proyectado más de 500 películas en más de 250 salas cinematográficas. México será el primer país de América Latina donde se lanzará Mubi Go.

De acuerdo con Sandra Gómez, directora senior de marketing para MUBI en América Latina, Mubi Go busca llevar la curaduría de la plataforma para llevarla a las pantallas de cine.

“Lo que queremos seguir haciendo y promocionando, que la gente vaya a las salas. Nosotros somos un ecosistema de distintos productos y de distintos servicios. Tenemos una plataforma de cine, pero nos interesa también distribuir películas […] Mubi Go es en donde la gente puede tanto ver películas en plataforma como tener una experiencia curada en el cine”, dijo Gómez en entrevista con El Economista.

“México es uno de los países donde más crecen nuestros suscriptores y nuestra comunidad, por lo tanto nos importa muchísimo atender al público mexicano, llevarlos en la experiencia de curaduría que nosotros estamos recomendando”, dijo Gómez.

El programa de Mubi Go iniciará de la mano de la distribuidora Universal Pictures con El Esquema Fenicio (The Phoenician Scheme), la cinta más reciente del director estadounidense Wes Anderson. La película es protagonizada por Benicio del Toro, Mia Threapelton, Michael Cera, F. Murray Abraham, Willem Defoe, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Charlotte Gainsbourg y Scarlett Johansson. Fue estrenada en el Festival de Cine de Cannes y recibió una nominación a la Palma de Oro.

Foto: Cortesía Mubi

Buscan incentivar la experiencia de la sala de cine

La plataforma fundada por Efe Cakarel en 2007 ha evolucionado de ser una plataforma de streaming, a una productora y distribuidora de películas también. Ahora su misión también está en alimentar una comunidad cinéfila y mantener el ritual de la sala cinematográfica.

Mubi Go es una de las estrategias que tiene la compañía con la que busca llevar a los usuarios de su plataforma a las salas de cine.

“México es un país en donde Mubi como ecosistema funciona muy bien, crece muy saludablemente, hay una comunidad muy entusiasta por todos nuestros productos”, agregó Sandra Gómez.

La compañía también tendrá el Mubi Fest en el mes de julio próximo, un evento de cine y cultura cinematográfica, donde durante días habrá exhibición de películas en salas de cine, charlas, música y distintos eventos.

La compañía también adquirió en el festival de Cannes la distribución de la película Die My Love, de Lynne Ramsey, protagonizada por Jennifer Lawrence, que llegará a su catálogo en los próximos meses.

