¿Quién es la máscara? acapara audiencia dominical

La noche del pasado domingo, estrenó la temporada 2025 del programa ¿Quién es la máscara? que una vez más conquistó a la audiencia de nuestro país, convirtiéndose en la emisión más vista de la televisión abierta en México.

El show musical de TelevisaUnivison estrenado a las 20:30 por el Canal de las Estrellas tuvo un alcance de 14.9 millones de audiencia que, de principio a fin, siguió el programa conducido por el actor Omar Chaparro.

La edición más reciente de ¿Quién es la máscara? se coronó como líder de audiencia de toda la programación dominical, superando a su competencia por más de un 77% de audiencia.

La primera famosa descubierta debajo de la máscara fue la actriz y presentadora Adamari López, que la noche del domingo tuvo que abandonar la competencia.

La edición 2025 de ¿Quién es la máscara? cuenta con la participación de Carlos Rivera, Anahí, Juanpa Zurita y la actriz Ana Brenda Contreras quien recientemente se integró como parte de los investigadores, que son los responsables de descubrir a los famosos que están debajo de la máscara.

¿Quién es la máscara? es un programa realizado por el productor Miguel Ángel Fox que para esta edición incluyó la Inteligencia Artificial que juega un papel importante para dar pistas y ayudar a descubrir a los 18 personajes debajo de la máscara.

¿Quién es la máscara? es un formato producido por Televisa y EndemolShine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer.