INAH activa operativo especial por el equinoccio de primavera 2026

Con la llegada de la primavera y el esperado aumento de visitantes a zonas arqueológicas de México, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), implementará el Operativo Equinoccio de Primavera 2026. El objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes y trabajadores, así como preservar la integridad del patrimonio arqueológico durante estos días de intensa actividad.

El operativo se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de marzo, fechas en que tradicionalmente miles de personas acuden a los sitios culturales para presenciar el equinoccio, que este año comenzó el 20 de marzo a las 8:46 horas, tiempo del centro de México.

Medidas de seguridad y recomendaciones

Los visitantes deberán acatar las indicaciones del personal del INAH, respetar los espacios restringidos y cumplir con los horarios y aforos permitidos, a fin de proteger tanto su seguridad como los bienes culturales. Además, no se permitirá el ingreso a las zonas arqueológicas con:

M ascotas. Alimentos.

Bebidas alcohólicas.

Estupefacientes.

Armas.

Bultos voluminosos .

Aunque la mayoría de los sitios arqueológicos operarán en horarios habituales, se recomienda a los visitantes consultar avisos locales y redes sociales de cada sitio para verificar la última hora de acceso y posibles cambios en el ingreso.

¿Cuáles serán los horarios?

En Teotihuacán, Estado de México, el operativo funcionará el 21 y 22 de marzo. El primer día la apertura será a las 7:00 horas, con cierre a las 17:00 y último acceso a las 16:30; al día siguiente, la entrada será a las 8:00 horas y cierre a las 17:00 horas, con acceso por las puertas 1, 2, 3, 4 y 5.

En Chichén Itzá, Yucatán, el 20 de marzo abrirá a las 9:00 horas, con cierre de taquillas y accesos a las 16:00 horas, y desalojo a las 17:30. Los días 21 y 22 abrirá a las 8:00 horas, con el mismo horario de cierre y desalojo.

Además, el último acceso a lugares como el Juego de Pelota, el Osario, el Observatorio, el Conjunto de las Monjas y la Plaza de las Mil Columnas será a las 15:30, mientras que la salida será a las 16:00 horas. El Gran Museo de Chichén Itzá permanecerá abierto de 8:00 a 15:00 horas, y las visitas al área Serie Inicial estarán suspendidas durante el operativo.

Otros sitios con horarios específicos incluyen El Tepozteco, en Morelos, abierto del 20 al 22 de marzo de 9:00 a 15:00 horas, y la Zona Arqueológica de Boca de Potrerillos, en Nuevo León, con operativo el 21 de marzo de 6:00 a 17:00 horas.

En total, 45 zonas arqueológicas de 20 estados participarán en el operativo. Asimismo, se recuerda al público que los boletos para ingresar solo pueden adquirirse en las taquillas de cada sitio. Se recomienda acudir con ropa y calzado cómodos, así como protección solar, para disfrutar de manera segura de esta experiencia cultural.