El patrimonio cultural de La Cañada oaxaqueña pierde a un incansable promotor: Leví Vázquez

Leví Zalatiel Vázquez Díaz, profundo conocedor de la arqueología oaxaqueña y promotor incansable del patrimonio cultural de la región de La Cañada, en Oaxaca, donde residía, falleció la mañana del jueves 19 de marzo, a consecuencia de una enfermedad que le aquejaba.

Así lo dio a conocer la arqueóloga Nelly Robles García, directora del Proyecto Arqueológico Conjunto Monumental de Atzompa, de quien Vázquez Díaz fue durante muchos años cercano colaborador hasta el momento de su deceso.

"Leví Vázquez, arqueólogo por convicción, enamorado de su región de La Cañada Cuicateca, hombre de gran corazón y amigo irremplazable nos dejó esta mañana. ¡Vuela alto querido Leví, libre como siempre fuiste!", escribió la arqueóloga en sus redes sociales.

Leví Vázquez, con la arqueóloga Nelly Robles en la Cueva de las Manitas. FOTO FRANCISCO DE ANDA

Por separado, sus colegas, amigas y amigos del Proyecto Arqueológico del Conjunto Monumental de Atzompa, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), expresaron sus condolencias y enviaron un mensaje a su familia. "Nos unimos a la pena que embarga a la familia y colegas por el sensible fallecimiento de nuestro amigo Leví Zalatiel Vázquez Díaz, colaborador del Proyecto Ruta del Río Grande, Cuicatlán, Oaxaca, quien fue un excelente compañero, hombre íntegro y leal a sus convicciones, luchador incansable por su tierra y cultura".

"Su gran entusiasmo y amor por la arqueología oaxaqueña lo llevó a colaborar en varios proyectos arqueológicos en Mitla, Yagul, Monte Albán, Atzompa, y Cueva de las Manitas", detallaron.

"Leví será recordado como un incansable colaborador, buen amigo y promotor de la arqueología de la Cañada Cuicateca. Descanse en paz", cierra sus colegas.

"Abrazo solidario" del gobernador

A las condolencias se unió también el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien publicó una esquela en sus redes sociales, acompañado del siguiente texto: "Lamento el sensible fallecimiento de Leví Zalatiel Vázquez Díaz. A su familia y seres queridos les envío un abrazo solidario, deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles. Que descanse en paz", escribió el gobernador.

INSERT FOTO 3 Esquela del gobernador de Oaxaca. ESPECIAL

Vázquez Díaz era un hombre apasionado de la historia y la cultura de su entorno, que en los últimos años estuvo muy ligado a las labores arqueológicas en el Proyecto Arqueológico de La Cueva de las Manitas, que dirige la doctora Nelly Robles García, investigadora del INAH, como lo constata ella misma y la Fundación para la Reserva de la Biosfera Cuicatlán, que dirige Juan José Carrasco Altamirano, quien a nombre de la organización publicó:

"QEPD nuestro gran amigo y colaborador Leví Vázquez, amplio conocedor de La Cañada y la Mixteca Oaxaqueñas, compañero de muchos proyectos y pionero en la investigación de la Cueva de las Manitas en Cuicatlán".

Leví Vázquez era también un hombre generoso y discreto. Guardaba anécdotas, datos valiosos, nombres de personajes relevantes que compartió con quien escribe, durante las incursiones a La Cañada, a condición expresa de que no se mencionara su nombre.

Era un cofre de memorias imprescindible para quien quisiera adentrarse en las profundidades de La Cañada. Con él ascendimos a la Cueva de las Manitas y a la cima de la gran pirámide de Quiotepec. Su historia estaba ligada a la Cueva de la Manitas por su padre, don Rafael Vázquez, quien se desempeñaba como “custodio volante” en el INAH-Oaxaca en la década de los 60, y a quien los habitantes de Santiago Dominguillo atribuyen el descubrimiento de ese abrigo rocoso que guarda celosamente pinturas rupestres de más de cinco mil años y una inveterada historia de domesticación del maíz que aún se está escribiendo.

Descanse en paz Don Leví Zalatiel Vázquez Díaz.