Para haber vivido dignamente, morir con dignidad

Es curioso el momento que vive la industria del cine mexicano, curioso desde perspectivas distintas. La que hay para destacar en esta ocasión es la cantidad de óperas primas registradas en el país dentro del total de largometrajes en proceso de producción de los últimos años.

En concreto, en el Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2024, que es la edición reciente de este gran compendio cuantitativo sobre el estado del arte de la industria cinematográfica nacional, se indica que durante el año pasado se registraron 240 filmes de larga duración en algún proceso de producción –o sea, en rodaje, en postproducción o bien terminados y a la espera de su estreno–, de los cuales 129 son óperas primas. Esto quiere decir que prácticamente el 54% de las cintas en producción del año pasado estaban a cargo de una directora o un director debutantes.

¿Qué nos dice esta información? ¿Será, acaso, que en el país hay muchas historias con deseos de contarse, y quizás el cine, en la era del furor por lo audiovisual, es una alternativa para muchas de ellas?

Pero, quién sabe, quizás el proceso para lograr un largometraje tampoco sea fácil y tal vez en ese mar por surcar, en el que hay que asirse de recursos privados, apoyos públicos y vías de distribución, muchos han naufragado –no hay estadísticas sobre ese detalle–, y quizás solamente una cantidad aún menor de estos filmes llegó a buen puerto, pero los hay y, efectivamente, con historias que necesitaban ser contadas.

Ser narrado es sobrevivir

El largometraje documental “El último viaje”, la ópera prima de Rodolfo Santamaría Troncoso, es uno de estos casos. Es producto de una prolongada relación de cercanía del director con el médico cirujano Federico Rebolledo, especialista en anestesiología y tratamiento del dolor, así como en tanatología y cuidados paliativos, quien tenía una opinión muy firme sobre la defensa de la vida digna y, con ella, la defensa inherente de la muerte digna, una convicción que sostuvo hasta el mero borde de su vida.

Durante al menos cinco años, desde 2019, el director debutante siguió y registró el encuentro del médico con pacientes, por ejemplo, en etapas avanzadas de enfermedades degenerativas o terminales, a quienes asistió para evitar lapsos intolerables de dolor, a quienes acompañó en su proceso de desprendimiento y partida y con quienes también discutió sobre los límites de la vida, y si es prudente tomar una decisión, si firmar una voluntad anticipada en caso de una dolencia aberrante o si simplemente decidir que ya es suficiente de vivir al momento de cumplir determinada edad.

Particularmente, durante sus cuatro décadas de ejercicio profesional –y humanista– el doctor Rebolledo fue un defensor convencido de esa toma de decisión, y claro que no le fue fácil defender sus ideas. Tenía muy claro que quería marcharse nada más cumplidos los 75 años.

La muerte “era su pasión”

“Conocí al doctor hace unos 20 años. Este tema (la muerte) era su pasión. Constantemente hablaba de él. Con sus charlas provocaba a la gente, la incitaba a pensar en la muerte. A través de sus relatos, me empecé a dar cuenta de dónde venía este interés, que no era otra cosa que el interés por los pacientes, por ayudarlos a combatir el dolor”.

Lo anterior nos comenta en entrevista el director de la cinta que ahora mismo está disponible en dos sedes de la Cineteca Nacional, en Xoco y Chapultepec, y en circuitos de exhibición independientes en todo el país, varios de la Ciudad de México, como Cine Tonalá, la Casa del Cine y Cinemanía.

Desde hace más o menos una década, agrega Rodolfo Santamaría, “él y yo empezamos a pensar en hacer un documental juntos. Comencé a grabar entrevistas con el doctor, a meterme mucho más en el tema (de la muerte digna y la asistencia de personas en fases terminales). La idea era retratar el proceso de los pacientes, pero en un principio fue bastante delicado, porque es muy íntimo. Por otro lado, me preocupaba que fuera un documental que intentara convencer a la gente de algo. Más bien, quería invitar a la reflexión, encontrar las contradicciones del discurso, lo complicado del proceso”.

Cuando el doctor Federico Rebolledo comenzó a expresar su voluntad de morir a los 75 años, estuviera sano o no, comenta el entrevistado, “esto empezó a provocar mucho más conflicto con sus cercanos o con la gente con la que hablaba. Él decía que a esa edad, en los cientos de pacientes que había tenido, es recurrente que el cuerpo empiece a fallar o a presentar más padecimientos. Entonces, una vez que no dejó de hablar del tema, de que a los 75 años y que a los 75, entonces pensé que ése podría ser un buen gancho narrativo”.

Federico falleció de cáncer terminal en 2021, con 71 años, en la sombra todavía de una pandemia que obligó a replantear en todo el mundo el cruce de temas tabú, éticos, políticos y legales sobre la muerte digna, la eutanasia, la voluntad anticipada o la sedación paliativa.

El documental “El último viaje” quedó como testimonio de sus ideas, de sus provocaciones, de las contradicciones también que son naturales de una decisión tan definitiva, y de ese, su último suspiro, que parecía fácil desde la lejanía, hasta que se sintió próximo.

.

“El último viaje”

Director: Rodolfo Santamaría Troncoso

Duración: 96 minutos

Género: Documental

Compañía productora: Cosecha Docs, Artegios

Producción Distribución: Artegios Distribución

Para ver el tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=6o9NX4YFHr0

A propósito de la estadística

Durante el 2024: 240 filmes en producción, de los cuales: