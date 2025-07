El Festival de Cine de Guanajuato vuelve por la puerta grande

Cinco años de distanciamiento fueron los que el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) tuvo con la capital del estado, la ciudad que vio nacer a este encuentro fílmico hace casi tres décadas y de la que tuvo que salir por falta de apoyos y la negación de espacios de exhibición para éste, uno de los festivales de cine más importantes del país*.

Pero el divorcio se terminó y volvió la fórmula del éxito de este aparador y trampolín para el cine independiente mexicano e internacional una vez que, la noche de este viernes, la edición 28 fue inaugurada en el Teatro Juárez de la capital guanajuatense. Fue una apertura exitosa, cumplió con el objetivo fundamental del GIFF, convocar al curioso, ofrecer cine gratuito para quien se pasea por la ciudad y se deja atrapar por el glamour, la calidad de producción y la cartelera.

El encuentro fílmico comenzó con el homenaje nacional a una de las figuras indispensables del séptimo arte nacional, Carlos Carrera (Ciudad de México, 1962), director, guionista, animador y demiurgo de no pocos personajes e historias que habitan el imaginario cinematográfico mexicano, responsable de cintas como “Malayerba nunca muerde”, “La mujer de Benjamín”, “El héroe”, “Un embrujo”, “El crimen del Padre Amaro”, “Backyard” y “Ana y Bruno”, entre otras.

Carlos Carrera: de “radicalidad honesta”

Para celebrar al ganador de un premio Ariel a Mejor Largometraje Animado por “Ana y Bruno” en 2018, poseedor de la Palma de Oro al Mejor Cortometraje –obtenida en Cannes de 1994– por “El héroe” y nominado al Premio Oscar en 2003 por la bomba hecha filme “El crimen del Padre Amaro”, en el pletórico Teatro Juárez se dio cita el público atraído por la curiosidad, aquél que es seguidor de la filmografía del reconocido y decenas de representantes de la prensa nacional. Por supuesto, también atendieron al llamado algunas de las figuras histriónicas que han trabajado para la lente del creador, entre ellas las actrices Vanessa Bauche y Claudia Ramírez, así como el actor Juan Manuel Bernal, lo mismo que la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Daniela Alatorre.

Fotos: Cortesía del GIFF.

La funcionaria enunció: “Carlos es un provocador de conciencias. Su cine busca remover, cuestionar, sacudir; es ejemplo de su radical honestidad. Como narrador, nos conduce por territorios ásperos de lo humano, con una sensibilidad que conmueve por su lucidez. Su obra ha trascendido fronteras y es reconocida en múltiples espacios nacionales e internacionales, no sólo por su fuerza estética sino por su capacidad de poner en crisis al espectador. Carlos ha hecho del cine una práctica que no adorna sino que desnuda, que no tranquiliza sino que confronta, que no responde sino que pregunta, y en esa búsqueda honesta, incómoda y necesaria ha dejado una huella profunda en la historia del cine mexicano y en quienes lo hemos visto”.

Fotos: Cortesía del GIFF.

Asimismo, la actriz Vanessa Bauche agregó que el homenajeado “tiene la habilidad de muy pocos realizadores, que es no solamente hablar muy directo desde lugares totalmente valientes y arriesgados, de temas que en su momento han sido totalmente tabú, pero hacerlo de una manera tan poética, trágicamente hermosa, es único. Por eso es uno de los grandes e imprescindibles narradores visuales del cine de nuestra era (…) su cine jamás se rinde ante lo fácil, lo cómodo, lo superficial; por el contario siempre nos confronta, nos sacude, nos transforma profunda e intensamente”.

“Una forma eficaz de censura”

Sobre el escenario de aquel emblemático teatro, Carrera agradeció a los gremios que mantienen andando esa maquinaria de contar historias; también se dio espacio para proferir un agradecimiento particular:

“Sobre todo (quiero agradecer) a esas personas e instituciones que hacen que se mueva el cine, además de varias instituciones que, de manera terca o tenaz, siguen logrando para que se sigan haciendo películas. De repente, las mismas instituciones del gobierno tienen que pelear con contra las otras instituciones de gobierno para que sucedan las cosas”.

Fue crítico con las estructuras de gobierno y las instituciones que permiten y regulan el flujo de las políticas públicas, las cuales, sugirió, más que abrir paso suelen ser factores de obstrucción: “prueba de ello es la nueva ley de cinematografía, que está atorada desde hace nueve o diez años y no ha progresado a pesar de los esfuerzos de mucha gente”.

Más adelante, Carrera fue generoso en elogios para el festival que le rindió pleitesía:

“Un espacio como éste, como los festivales, como las salas de cine alternativas, son indispensables”, esto porque, añadió: “una forma muy eficaz de censura es hacer que las películas mexicanas no se vean. Si todo el público, es decir, la gran mayoría del público en México viera las películas que se hacen, entendería mejor la realidad y sería más crítico”.

Finalmente, después de dar por inaugurada la edición 28 del GIFF y de entregar la Cruz de Más Cine del festival, Sarah Hoch, directora ejecutiva del mismo, expresó: “es un momento donde pedimos más cine de Carlos Carrera y le pedimos a las autoridades culturales más fondos para producción cinematográfica mexicana y más apoyo a los festivales de cine. Somos la voz de todo el pueblo mexicano cuando pedimos más cine, más apoyo, más fondo”.

Además de la anterior, Carlos Carrera recibió la Medalla de la Filmoteca de la UNAM, reconocimiento elaborado con los sustratos de plata rescatados de los procesos químicos que la Filmoteca obtiene a través de los filmes.

Al festival le deparan 10 días de actividades, con una mirada al cine de la India, como Invitado de Honor, y dos sedes más por las que itinerar, San Miguel de Allende e Irapuato.

*La última vez que este emblemático inmueble fue sede inaugural del encuentro fue en 2018. Si bien la última ocasión en que el festival se realizó en la ciudad de Guanajuato fue en 2019, al encuentro le fue negada la sede del Teatro Juárez por la administración local de entonces, en un ejercicio de marginación. En 2020, por la emergencia sanitaria, no hubo posibilidad de tomar los inmuebles cerrados, así que el encuentro se realizó en espacios abiertos. Al año siguiente, el encuentro mudó su sede inaugural a la ciudad de León.

Fotos: Cortesía del GIFF.

28 Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF)

Del 25 de julio al 3 de agosto

Guanajuato capital, del 25 al 28 de julio

San Miguel de Allende, del 29 al 31 de julio