Evocan a Mario Vargas Llosa

El escritor, cuentista, ensayista y una de las plumas más prominentes de la literatura en lengua española del siglo XX y XXI, ganador del Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, quien falleció el pasado 13 de abril, fue objeto de un homenaje en el contexto de la Fiesta del Libro y la Rosa, organizada este fin de semana por Cultura UNAM.

Al homenaje asistieron Rosa Beltrán, como titular de Cultura UNAM; Marisol Schulz, como directora de la FIL Guadalajara; y los escritores Jorge Comensal, Eloy Urroz y Enrique Serna, éste a distancia.

Foto: Especial

“Vargas Llosa tendió un puente entre la literatura decimonónica y las vanguardias narrativas. Tenía esa manera de hipnotizar a sus lectores que aprendió, por ejemplo, leyendo a Flaubert. Bastaría con ‘La ciudad y los perros’ para que él tuviera un lugar de honor en la literatura universal, pero nos dejó por lo menos cinco novelas de la misma talla. Para mi gusto, La casa verde, Conversación en la catedral, La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo. Mantuvo un nivel de excelencia literaria a lo largo de toda su vida”.

Por su parte, Marisol Schulz destacó que la obra del homenajeado no hubiera alcanzado la visibilidad que logró si no fuera por la representación de la Agencia Literaria Carmen Balcells, cuya fundadora, dijo Schulz, potenció que gran parte de los autores del Boom Latinoamericano pudiera dedicarse solamente a escribir.

“Me pasó lo mismo con La ciudad y los perros. Me sorprendió haber entendido muchas cosas en su momento, porque era muy joven cuando la leí. No tenía la comprensión total de la obra, pero me llevó a entender por qué quería seguir leyendo. Para mí, fue una puerta de toda la literatura de Vargas Llosa”, señaló Schulz.

Asimismo, la directora de la FIL Guadalajara destacó que “su trabajo como ensayista también fue fundamental. Fue un autor total, muy completo, que por supuesto tenía su opinión. Había muchos temas con los que no estaba de acuerdo, pero lo seguía admirando siempre. Podía no estar de acuerdo con lo que decía, pero lo decía de una manera impecable, única, con una manera de ver el mundo que siempre sorprendía”.

Revive el homenaje completo a Vargas Llosa