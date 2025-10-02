Lectura1:00 min
El espectáculo de la Llorona regresa a Xochimilco
El ambiente natural de la laguna de Tlílac se convierte en el escenario de este multifacético show que narra la tradicional leyenda de la Llorona en medio de rituales ancestrales y simbolismo indígena.
La Llorona: El Último Latido del Agua regresa este 2025 a los canales de Xochimilco en su edición 32.
El espectáculo, que combina teatro, danza y música prehispánica, inicia con un recorrido en trajinera desde el embarcadero de Cuemanco para trasladarse a la laguna de Tlílac.
El ambiente natural se convierte en el escenario de este multifacético show que narra la tradicional leyenda de la Llorona en medio de rituales ancestrales y simbolismo indígena.
El montaje con más de 50 actores y músicos se presentará del 3 de octubre al 16 de noviembre, en la zona chinampera de Xochimilco.
Los boletos del espectáculo tienen un costo de 550 pesos por persona y se pueden adquirir en línea en el sitio web www.lalloronaencuemanco.com o en Ticketmaster.