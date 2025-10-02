El espectáculo de la Llorona regresa a Xochimilco

La Llorona: El Último Latido del Agua regresa este 2025 a los canales de Xochimilco en su edición 32.

La Llorona en Xochimilco.Hugo Salazar

El espectáculo, que combina teatro, danza y música prehispánica, inicia con un recorrido en trajinera desde el embarcadero de Cuemanco para trasladarse a la laguna de Tlílac.

El ambiente natural se convierte en el escenario de este multifacético show que narra la tradicional leyenda de la Llorona en medio de rituales ancestrales y simbolismo indígena.

El montaje con más de 50 actores y músicos se presentará del 3 de octubre al 16 de noviembre, en la zona chinampera de Xochimilco.

Los boletos del espectáculo tienen un costo de 550 pesos por persona y se pueden adquirir en línea en el sitio web www.lalloronaencuemanco.com o en Ticketmaster.