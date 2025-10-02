Buscar
El espectáculo de la Llorona regresa a Xochimilco

image

El ambiente natural de la laguna de Tlílac se convierte en el escenario de este multifacético show que narra la tradicional leyenda de la Llorona en medio de rituales ancestrales y simbolismo indígena.

Redacción El Economista

La Llorona: El Último Latido del Agua regresa este 2025 a los canales de Xochimilco en su edición 32.

image

La Llorona en Xochimilco.Hugo Salazar

El espectáculo, que combina teatro, danza y música prehispánica, inicia con un recorrido en trajinera desde el embarcadero de Cuemanco para trasladarse a la laguna de Tlílac.

image

La Llorona en Xochimilco.Hugo Salazar

El ambiente natural se convierte en el escenario de este multifacético show que narra la tradicional leyenda de la Llorona en medio de rituales ancestrales y simbolismo indígena.

image

La Llorona en Xochimilco.Hugo Salazar

El montaje con más de 50 actores y músicos se presentará del 3 de octubre al 16 de noviembre, en la zona chinampera de Xochimilco.

image

La Llorona en Xochimilco.Hugo Salazar

Los boletos del espectáculo tienen un costo de 550 pesos por persona y se pueden adquirir en línea en el sitio web www.lalloronaencuemanco.com o en Ticketmaster.

image

La Llorona en Xochimilco.Hugo Salazar

