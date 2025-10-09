El escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai fue galardonado con el premio Nobel de Literatura 2025, según anunció este jueves el organismo que concede el galardón.

El premio lo concede la Academia Sueca y está dotado con 11 millones de coronas (1.2 millones de dólares).

Establecidos en el testamento del inventor de la dinamita y empresario sueco Alfred Nobel, los premios por logros en literatura, ciencia y paz se entregan desde 1901.

"El Premio Nobel de Literatura de 2025 se concede al autor húngaro László Krasznahorkai por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte", declaró Mats Malm, secretario permanente de la Academia Sueca.

Entre los anteriores ganadores del Nobel de Literatura, figuran el poeta y ensayista francés Sully Prudhomme, que obtuvo el primer galardón, el novelista y cuentista estadounidense William Faulkner en 1949, el primer ministro británico Winston Churchill en 1953, el turco Orhan Pamuk en 2006 y el noruego Jon Fosse en 2023.

El año pasado ganó el premio la autora surcoreana Han Kang, que se convirtió en la 18ª mujer -la primera fue la escritora sueca Selma Lagerlof en 1909- y la primera surcoreana en recibir el galardón.

A lo largo de los años, las elecciones de la Academia Sueca han suscitado tantas iras como aplausos.

En 2016, el galardón al cantautor estadounidense Bob Dylan desató críticas por considerar que su obra no era propiamente literatura, mientras que el premio al austriaco Peter Handke también suscitó críticas en 2019.

Handke había asistido en 2006 al funeral del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic, considerado por muchos responsable de la muerte de miles de albaneses asesinados en Kosovo y del desplazamiento de casi un millón de personas más durante una brutal guerra librada por fuerzas bajo su control en 1998-99.

En el pasado, los galardonados también han sido acusados de esnobismo, de tener un sesgo antiamericano y de ignorar a algunos gigantes de la literatura, como el ruso Lev Nikoláievich Tolstói, el francés Emile Zola y el irlandés James Joyce.