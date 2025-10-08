¿Quiénes son los favoritos en las casas de apuestas para llevarse el Nobel de Literatura 2025?

A pocos días de que la Academia Sueca revele el nombre del que será el nuevo Nobel de Literatura, las casas de apuestas y los escritores también se hacen sentir con sus favoritos a recibir este galardón.

De hecho, para este año los nombres que más figuran son Haruki Murakami, Mircea Cărtărescu y Can Xue, repitiendo así el protagonismo que han tenido durante la última década sin llegar a alcanzar el máximo reconocimiento.

De acuerdo con el portal británico Olbg, Murakami y Cărtărescu comparten la primera posición, con una cuota de 6.00, seguidos por la poeta canadiense Anne Carson y la reconocida escritora china Can Xue, con cuotas calculadas en 7.00 y 8.00, respectivamente. Por otro lado, en este mismo ranking aparece el australiano Gerald Murnane, conocido por su estilo experimental, con una cuota de 10.00.

Betsson, la casa de apuestas que tiene presencia en Colombia, demuestra un panorama un poco diferente, ya que el primer lugar lo ocupa Murnane con una cuota de 6.00, seguido por el novelista húngaro László Krasznahorkai con cuota de 7.00, mientras que la escritora mexicana Cristina Rivera Garza irrumpe con una cuota establecida en 10.00, consolidándose como una de las voces representantes de Latinoamérica.

En este mismo listado figuran autores como el estadounidense Thomas Pynchon y Cărtărescu, ambos con una cuota de 12.00.

Asimismo, en BetUS, con sede en Estados Unidos, los aficionados se inclinan por los nombres que hoy por hoy son los más recurrentes del panorama literario contemporáneo. Y es que, en esta casa de apuestas lidera Can Xue con una cuota de 330, quien también fue una fuerte candidata para ganar el premio en 2024. Después se encuentra el escritor Laszlo Krasznahorkai, quien tiene una cuota de 400, seguido nuevamente por el autor Murakami.

A ellos se suma una novedad con la aparición del español Enrique Vila-Matas, seguido de Rivera Garza, lo que confirma que la autora mexicana es una de las pocas representantes del sur global.

Oddspedia, como otro de los mayores referentes internacionales en apuestas, tiene entre los nombres al escritor indio Amitav Ghosh, quien lidera este top con una cuota de 7.00. Junto a él aparecen Krasznahorkai, Can Xue y Murakami, con la misma cuota. En las siguientes posiciones aparecen Murakami y Murnane, pero con cuota de 9.00 y 11.00, respectivamente.

Esto da cuenta de que para este año las apuestas revelan el gran interés de los Premios Nobel por autores que exploran los límites de la ficción y el ensayo, así como la diversidad.

Favoritos de los escritores

Bajo este contexto, los escritores de distintas partes del mundo comienzan a poner sobre la mesa sus apuestas, quienes aseguran que Cărtărescu podría ser el posible ganador; sin embargo, autores como Murakami, la mexicana Rivera y César Aira no se quedan atrás.

“El simbolismo que abraza Cărtărescu recrea la historia occidental, reinventa un mundo desde Bucarest, como si fuera el centro y umbral de nuevas dimensiones del planeta”, aseguró Rubén Silva, autor de la novela “La Cárcel del Basilisco”.