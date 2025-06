El equipo mexicano Taco Byte se subió al podio durante la Olimpiada Internacional de Ciberseguridad

Recientemente se llevó a cabo la primera Olimpiada Internacional de Ciberseguridad en Singapur, ahí equipos de alto nivel provenientes de diversos países miden sus capacidades en la materia. Un total de 135 jóvenes compitieron en esta edición y México estuvo presente junto con Albania, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Canadá, Dinamarca, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Kirguistán, Laos, Macao, Malasia, Myanmar, Rusia, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Tailandia, Túnez, Turquía y Venezuela.

La presencia de México fue destacada, gracias a su talento, esfuerzo y dedicación, el equipo Taco Byte logró posicionarse entre los mejores del certamen y los jóvenes Ariel Santiago Canseco Santos, originario de Oaxaca, y Elías Israel Rojo Beltrán, de Sinaloa, fueron galardonados con medallas de bronce.

De acuerdo con los organizadores del evento, este espacio surgió con la idea de contribuir al acercamiento de jóvenes talentos al fascinante mundo de la ciberseguridad de una forma divertida y competitiva, además de buscar la reducción de la brecha por falta de especialistas que existe actualmente a nivel mundial.

Según el ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2024, la escasez global de profesionales de ciberseguridad es de aproximadamente 4.8 millones, lo que representa un aumento del 19% con respecto al año anterior. El Foro Económico Mundial también ha reportado una escasez global de alrededor de 4 millones de profesionales en el sector. En México, se estima una escasez de aproximadamente 500 mil vacantes en ciberseguridad, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) informó un crecimiento del 35% en la demanda de especialistas en ciberseguridad y tecnología en México durante 2024.

¿De qué trata la competencia?

La competencia incluyó dos fases principales. Durante el primer día, la fase de ataques de Ciberseguridad (equipo rojo) presentó 8 retos: Una bienvenida (Welcome to ICO Red 2025), tres criptografías (Block Cipher, Aesgoatedmode y Funny Little trial), dos explotacions de binarios (Top Secret Portal y Carpark), una explotación web (Tung Tung Tung Sahur) y una ingeniería inversa (I found this relic from the past and it seems to contain a mystery that I cant seem to solve).

En el segundo día, la fase de defensa en ciberseguridad (equipo azul) incluyó 21 retos: Dos bienvenidas (Welcome to ICO Blue 2025, SoleSolution, inc), once forense digital (scanning 1, Scanning 2, Searching Open Services, Vulnerable Service, Metasploit, Analysing Pcap, Attacker's Malware 1, Export Objects, Attacker's Malware 2, Malware Analysis 1 y Malware Analysis 2), una esteganografía (Mona's Secret), tres criptografías (Corrupted Access, Stream Secrets y XOR Challenge), dos explotaciones web (Monkey Gallery Challenge y O-Auth! You didn't!), una explotación de binarios (StudyStudyStudy) y una ingeniería inversa (Credential Breakout).

Los cinco mejores puntajes de la competencia fueron: Tan Junheng de Singapur (1183 puntos), Chon Hei Mak de Macao (1175 puntos), Cai Shuce de Singapur (1128 puntos), Ildar Khuzhiakhmetov de Rusia (1128 puntos), y Maksim Nikitin de Rusia (1075 puntos).

Por su parte, la delegación mexicana estuvo conformada por 5 estudiantes quienes representaron dignamente a México: Ariel Santiago Canseco Santos (Oaxaca), Elías Israel Rojo Beltrán (Sinaloa), César Murat Cepeda Beltrán (CDMX), Mauricio Gabriel León Puga (Querétaro) y Noah Sotomayor Cepeda (Estado de México).

El logro alcanzado fue posible gracias al liderazgo y orientación de los responsables de la Olimpiada Mexicana de Ciberseguridad: César Cepeda, Maricarmen García de Ureña y Mario Ureña, así como al trabajo del equipo de tutores 2025 conformado por Héctor Federico Gutiérrez, Juan Carlos Mejía, Fátima Rodríguez, y Aleida Pérez, quienes jugaron un papel fundamental en el desarrollo y preparación de los participantes.

El futuro de la competencia

En este exitoso encuentro se anunció que la próxima edición de la Olimpiada Internacional de Ciberseguridad se realizará en Sídney, Australia, en 2026. Además, se anunció la elección de César Arturo Cepeda, co-líder de México, como miembro del Comité Internacional para la Olimpiada de Ciberseguridad por un año, y la elección de Mario Ureña Cuate, co-líder de México, como miembro del Comité Científico y Técnico para la Olimpiada Internacional de Ciberseguridad por dos años.

Con esta participación nacional en el encuentro internacional, también se quiere promover que más jóvenes en México se preparen a través del Comité Mexicano de Informática y la Alianza México Ciberseguro, que es quien promueve la cultura de ciberseguridad en México, para que más niños, niñas y adolescentes participen de las siguientes ediciones de las Olimpiadas, esto junto con mentores, patrocinadores, medios de comunicación, instituciones educativas, empresas públicas y privadas que contribuyen actualmente a fomentar y mejorar la ciberseguridad del país.