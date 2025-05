La enseñanza del inglés con IA debe tener una visión inclusiva: British Council

Recientemente especialistas de toda América Latina se reunieron en la Ciudad de México durante la Conferencia New Directions LATAM 2025, espacio insignia del British Council que permite revisar los retos del idioma inglés en países donde no es la primera lengua.

En Entrevista para El Economista, Darren Coyle, director regional del British Council para México y el Caribe, asegura que “el inglés abre oportunidades, por eso debemos seguir mejorando la forma en que se enseña y se evalúa y New Directions es el espacio donde expertos a nivel internacional comparten evidencia y soluciones”.

Dijo que los desafíos son significativos, especialmente considerando la relevancia global del idioma. De acuerdo con el estudio del British Council "The Future of English: Global Perspectives", el inglés es idioma oficial en 67 países y se habla ampliamente en al menos 27 más. Además, hasta el 90% de los artículos científicos y alrededor del 60% del contenido en línea se publican en inglés. Su dominio, por tanto, es clave para acceder a la educación, mejorar la empleabilidad y atraer inversión.

¿Cuáles son los retos para lograr el cometido?

Coyle explica que en primer lugar, es importante que exista un diálogo entre los diferentes actores, por eso celebra que personajes encargados de la política pública, líderes de universidades, autoridades de la Secretaría de Educación Pública, entre otras personalidades hayan acudido a este espacio de discusión. Agrega que no solo se habló de los retos que se aplican al aprendizaje y la evaluación del inglés, sino también de las funciones que está teniendo el idioma en diversos contextos; por ejemplo, los diferentes espacios laborales, la difusión de conocimientos, entretenimiento, networking, en las finanzas o el desarrollo cognitivo, entre otros espacios.

Para ello también es importante apostar por la tecnología como un actor importante para el aprendizaje y enseñanza, además de la maduración del inglés. "Específicamente la Inteligencia Artificial nos ofrece muchas posibilidades que pueden apoyar en la personalización de la enseñanza, pero no solo a alumnos, sino también al personal docente; esto permite reducir cargas administrativas y darles más tiempo frente a los alumnos, también ofrece retroalimentación inmediata".

Darren Coyle, director regional del British Council para México y el Caribe.Foto EE: Especial

Agrega que uno de los beneficios más prometedores identificados es la capacidad de la IA para mejorar las habilidades orales, que suelen ser las más difíciles de dominar debido a la ansiedad y la falta de práctica en contextos reales. Al respecto, el British Council presentó avances en una plataforma adaptativa, integrada en sus cursos en línea, que permite a los estudiantes practicar en escenarios auténticos, como reuniones laborales virtuales, y recibir retroalimentación inmediata, formativa y útil para mejorar su desempeño.

La IA no sustituye al profesorado

El especialista advierte que aún con las posibilidades para explotar la IA, hay que tener cuidado y estar seguros de que no se corre el riesgo de profundizar brechas que ya existen en la educación del inglés, "si solo ciertas personas tienen acceso a esta tecnología, y saben cómo manejarlo, es muy probable que otros sectores de la población que no tengan esta tecnología, se queden atrás. Se habló mucho de esto y de ejemplos de cómo podemos ayudar a que no suceda, pero hablando también claramente sobre la necesidad de medidas, se necesita una especie de guía ética de cómo usar la tecnología".

En este sentido, el British Council está preparando y publicando constantemente evaluaciones de cómo utilizar la IA bajo las nuevas posibilidades. Nuevamente, en el estudio "The Future of English", se menciona que, a pesar de los avances con IA, hay que tener en cuenta que esta tecnología debe apoyar y no sustituir al profesorado, "por eso saber utilizarla con eficiencia y ética, es fundamental".

Finalmente recalcó que la enseñanza inicial de manera presencial, sobre todo en educación básica, es indispensable, pero sin dejar de lado el aprovechamiento de la tecnología, "Esto sí es un consenso, sobre todo con la escasez de profesores aquí en México y en general en América Latina. Hoy la tecnología viene a cubrir un tema que nos rebasa".

Contextos diversos

Otro tema dentro de la conferencia fue la importancia de mirar los contextos diferentes del aprendizaje. "En México e incluso entre ciudades las hay, sobre todo con poblaciones indígenas que no entienden el español pero tienen el inglés como segunda lengua, esto pasa en nuestra región y hay que mencionarlo". Otro caso es Cuba, que "a pesar de las dificultades sociales y económicas del país, está sumando iniciativas muy importantes en cuanto a contar con políticas más alineadas y uniformes sobre la evaluación del inglés, por ejemplo el Marco común de lenguas, donde se puede tener niveles muy claros cuando se trata de alguien que empieza con la lengua y hasta un nivel nativo de cómo medir de manera más uniforme, está siendo asumido de manera importante por este país. Este es un ejemplo de que incluso con pocos recursos se puede hacer mucho".

Recientemente para México también se han anunciado aliados como ANUIES y la Cámara de comercio, para sobre todo, reducir las brechas entre la educación media superior y el mundo laboral. "Es importante el impulso para las habilidades del futuro, y una de ellas es el inglés, por eso nos entusiasman mucho todas estas nuevas iniciativas y de ser parte de ellas con la expertis del British Council. Este nuevo enfoque lo estamos celebrando, pero también debemos ponderar la educación básica, por eso la SEP estuvo aquí, para hablar de iniciativas como la Jornada Nacional de Sesiones por videoconferencia y que abarcan a más de 15 mil profesores en el país".

Al final, dijo, la conferencia logró tres reflexiones muy importantes: La necesidad de una colaboración más profunda entre sectores como el educativo y el empresarial, de tecnología, turístico, de logística, entre otros. Segunda, la necesidad de políticas públicas basadas en evidencia y prácticas con poblaciones de bajo recurso. Por último, la necesidad de una enseñanza guiada por profesores pero valiéndose de la tecnología. "Esos fueron los temas que guiaron la conferencia y los hallazgos que estarán marcando la agenda de la enseñanza del inglés como segunda lengua".

nelly.toche@eleconomista.mx