Elsa Medina reúne cuatro décadas de trabajo en el Centro de la Imagen

El Centro de la Imagen (CI) presenta “Reminiscencias”, exposición que recorre más de cuatro décadas de la destacada fotógrafa Elsa Medina. Esta muestra integra imágenes de diversas épocas y temáticas, ofreciendo una visión profunda de la trayectoria de la creadora originaria de la Ciudad de México.

Elsa Medina (Ciudad de México, 1952) es una de las fotógrafas mexicanas más reconocidas. A lo largo de su carrera ha retratado diferentes caras de la sociedad y política mexicana, siempre con una visión crítica e interesada por la estética. Con 40 años de trabajo profesional, su lente ha servido como registro documental de la vida en México, y países como Nicaragua y Haití.

“Reminiscencias”, exposición que recorre más de cuatro décadas de la destacada fotógrafa Elsa Medina, en el Centro de la Imagen.Eric Lugo

Su formación inició en los Talleres Libres de Fotografía impartidos por el reconocido fotoperiodista Nacho López en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC). Más tarde, la ganadora de la Medalla al Mérito Fotográfico por el INAH en 2015 trabajó en el periódico La Jornada, donde inició y consolidó su mirada a lo largo de quince años, documentando escenas que hoy forman parte de la memoria visual del país. Más tarde continuó esta labor en El Sur periódico de Guerrero.

“Han pasado 25 años y por situaciones personales tuve que dejar este trabajo que me ha apasionado y que me dio la posibilidad de ser testigo gráfico, como decía mi maestro Nacho López, de estar cerca de los hechos de nuestro país. Los años de mi trabajo como periodista en el periódico La Jornada y en El Sur han sido fundamentales para mi formación como fotógrafa y como individuo para entender mi circunstancia”, comparte Medina.

La muestra fue curada por la propia Medina y la especialista en fotografía Eugenia Macías. En ella se exhiben más de 130 obras, entre fotografías, fotolibros, videos y material hemerográfico organizados para mostrar distintos momentos y aproximaciones de su labor fotográfica, revelando la diversidad de su trabajo: su labor periodística en medios nacionales, las series centradas en la vulnerabilidad frente a desastres y fenómenos naturales; sus exploraciones creativas más allá del registro documental y, finalmente, un ámbito íntimo donde la fotografía se enlaza con la memoria y los vínculos afectivos.

El título “Reminiscencias” alude precisamente a estos fragmentos de su trayectoria que resurgen en esta muestra y que articulan memoria, crítica y exploración formal, trazando un mapa que va del fotoperiodismo a la experimentación visual. Así, la exposición ofrece una visión amplificada de su trabajo, al presentar tanto las fotografías por las que es más conocida como aquellas facetas menos difundidas de su producción.

“La fotografía me sigue acompañando en momentos significativos que revelan los avatares que atestiguan mi recorrido durante este tiempo: situaciones familiares, de vida cotidiana; fotografías de mi propio entorno. Con el apoyo de muchas personas logramos que esta muestra tenga un discurso propio. Me siento contenta, motivada por poner orden en este gran archivo. La fotografía para mí es el camino que he tenido el privilegio de caminar”, reflexiona la artista.

“Elsa Medina. Reminiscencias” cuenta con el apoyo de EPSON, KronalinE y Hahnemühle para su producción. Estará abierta al público a partir del 11 de octubre y hasta febrero de 2026 en el Centro de la Imagen, en un horario de 11 a 14, y 15 a 18 horas. Entrada libre.