Discriminación contra comunidad LGBT+ en México persiste pese al avance de derechos

La homofobia, bifobia y transfobia matan todavía. Aunque en las leyes, se ha logrado avanzar en derechos de la comunidad LGBT+c todavía persisten los estigmas y los prejuicios como uno de los grandes obstáculos para erradicar la violencia contra las personas de la diversidad sexogenérica.

En 2024 fueron asesinadas, al menos, 80 personas de la comunidad LGBT+ en México, de acuerdo con estimaciones del informe Las dinámicas de la violencia por prejuicio de la organización Letra Ese y otras colectivas.

A esta cifra, además, habría que agregar los casos que no son contabilizados debido a que no se denuncian ante las autoridades o incluso no se difunden en redes sociales o medios de comunicación.

El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha que invita a reflexionar sobre los avances y desafíos en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+ en México.

Si bien el país ha logrado importantes progresos legales, aún enfrenta retos significativos para erradicar la discriminación y la violencia hacia las personas de la diversidad sexogenérica.

Avances legales y sociales

En los últimos años, México ha experimentado avances notables en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT+.

En este sentido el más destacable es el matrimonio igualitario; que se volvió legal en los 32 estados del país.

Por su parte, también el derecho a la adopción homoparental ha avanzado en los últimos años; al corte del 2025 se registra que este derecho está reconocido y garantizado en las legislaciones de la Ciudad de México, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Morelos, San Luis Potosí, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Campeche.

Otro de los avances legislativos en materia de derechos humanos para la comunidad LGBT+ es la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 20 de los 32 estados. Esta ley permite a las personas trans cambiar su género en documentos oficiales sin necesidad de cirugía o terapia hormonal y a través de procedimientos civiles y no jurídicos.

Estas reformas han sido impulsadas por la lucha constante de activistas y organizaciones de la sociedad civil, que han trabajado para garantizar la igualdad y la no discriminación de la población LGBT+.

Otros avances en México son las reformas del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y algunos fallos del máximo tribunal para garantizar a las parejas de la diversidad sexual y genérica el acceso a pensiones y otros beneficios de la seguridad social, así como a la no discriminación en el proceso.

Sin embargo, la implementación de estas leyes no ha sido uniforme en todo el país, y persisten obstáculos legales y sociales que limitan el pleno ejercicio de los derechos de las personas LGBT+.

Persistencia de la violencia y la discriminación

A pesar de los avances legales, la violencia y la discriminación hacia la comunidad LGBT+ siguen siendo una realidad alarmante en México. En 2024, se registraron 146 crímenes de odio contra personas LGBT+, un aumento significativo respecto a los 82 casos reportados en 2023.

La Ciudad de México fue la entidad con mayor número de incidentes, acumulando 31 casos de violencia, incluyendo 17 asesinatos y cinco desapariciones .

Además, la discriminación en ámbitos como la educación, el empleo y la atención médica continúa afectando a las personas LGBT+.

Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), cerca del 49% de la comunidad lésbico-gay del país ha enfrentado problemas en la atención médica, y a cerca de la mitad se le ha negado un empleo o un ascenso laboral sin justificación alguna .

En el ámbito educativo, la discriminación hacia las infancias LGBT+ es particularmente preocupante. Según cifras del Conapred y la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), el 9% de los niños entre 9 y 11 años ha enfrentado violencia física en la escuela, mientras que el 50% de los adolescentes LGBT ha considerado el suicidio como una opción viable .

¿Cómo se ve la homofobia?

Se refiere al rechazo, la discriminación o incluso el odio hacia las personas por su orientación sexual o su identidad de género por ser diversas o no normativas, de acuerdo con la organización Amnistía Internacional.

Está aversión puede verse de muchas formas; desde una persona que abandona un lugar donde hay personas de la comunidad LGBT+, hasta personas que insultan, golpean o asesinan por estos motivos de odio.

La homofobia, bifobia o transfobia no sólo ocurren entre personas; sino también desde las instituciones u organizaciones. Por ejemplo, cuando se les niegan servicios o derechos civiles, laborales o sociales a las personas por su orientación sexual o identidad de género.

Es importante también destacar que esto no sólo ocurre en los espacios físicos; también en los virtuales: difundir estereotipos negativos, desinformación u otros discursos de odio contra las personas LGBT+ en medios de comunicación o redes sociales también es violencia.

Retos para erradicar la homofobia, bifobia y transfobia

La erradicación de la homofobia, bifobia y transfobia en México requiere un enfoque integral que aborde tanto las leyes como las prácticas sociales y culturales.

De acuerdo con el informe de Letra Ese, es necesario fortalecer la implementación de las leyes existentes y monitorear su acceso efectivo entre la población para garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas LGBT+ y promover una cultura de respeto e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.

Algunas instituciones como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) han trabajado para erradicar este fenómeno a través de las quejas o reclamaciones por incidentes de odio contra la comunidad. Es fundamental que estas acciones se extiendan a nivel nacional y que se fortalezcan los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas de discriminación y violencia.

En este Día Internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia, es importante reconocer los avances logrados, pero también redoblar los esfuerzos para erradicar la violencia y la discriminación hacia la comunidad LGBT+ en México.