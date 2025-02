Covid-19: ¿Cuándo se registró el primer caso de la pandemia en México?

El primer caso de SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo o mejor conocido como Covid-19) se detectó en México el 27 de febrero de 2020.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la enfermedad llegó procedente de Italia, cuando las personas contagiadas acudieron a una convención celebrada en la ciudad de Bérgamo. Era la tercera semana de febrero, y en el país europeo ya habían confirmado más de 500 casos de coronavirus.

Un día después de que se confirmó el primer caso, las autoridades sanitarias mexicanas, encabezadas por Jorge Alcocer, secretario de Salud federal, y Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detallaron que el ‘paciente cero’ fue un hombre de 35 años de edad, de nacionalidad italiana, pero residente en la Ciudad de México.

El nuevo virus, el cual se originó en China tardó 103 días en llegar a México, y 124 días en cobrar su primera víctima en el país. El 18 de marzo de 2020, Salud federal confirmó el primer deceso.

El brote del virus

El primer caso de infección en el mundo data del 1 de noviembre de 2019. Ese paciente cero era un hombre de 55 años, de la provincia de Hubei, epicentro de la pandemia de Covid-19.

Pero sólo hasta finales de diciembre se supo que se trataba de una nueva enfermedad y sólo hasta enero de 2020 se informó oficialmente del brote del nuevo coronavirus.

La alerta

Los funcionarios mexicanos informaron a la población mexicana que el infectado viajó a Italia del 14 al 22 de febrero y que los síntomas que presentó eran leves: el primero de ellos fue catarro común, el cual comenzó a manifestar sólo 24 horas después de su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

No obstante, dio positivo a las pruebas realizadas para el SAR-CoV-2 en el INER y en el InDRE.

El segundo caso confirmado de Covid-19 en México

Casi al mismo tiempo, en Sinaloa un hombre de 41 años de edad y residente de Hidalgo, que también viajó a Italia del 16 al 21 de febrero, ya se encontraba aislado en un hotel porque presentaba síntomas leves. Viajó a Italia del 16 al 21 de febrero y presentó síntomas 24 horas después de su arribo al AICM. Sin embargó, se tuvo que esperar la confirmación del de la prueba realizada por el InDRE.

Posteriormente las autoridades destacaron que todo parecía apuntar a que una persona de nacionalidad italiana y residente en Malasia, fue quien contagió a las primeras víctimas.

La primera víctima mortal (oficial) del Covid-19 en México

En México, el Covid-19 cobró su primera víctima mortal el 18 de marzo. Se trató de un hombre de 41 años de edad, quien se habría contagiado luego de asistir a un concierto de rock, en el Palacio de los Deportes de la CDMX; padecía de diabetes y eso complicó su estado.

No obstante, autoridades sanitarias de Durango han afirmado que la primera víctima de Covid-19 en México murió en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio, pero no se supo porque el resultado de la prueba aún no regresaba de la Ciudad de México.

Detallaron que la víctima tenía 74 años y murió el 18 de marzo al mediodía, casi cuatro horas antes de la primera muerte confirmada. Para cuando se pudo corroborar que el paciente murió del nuevo coronavirus, las autoridades federales ya habían anunciado que el hombre que asistió al concierto era la primera víctima oficial.

Las muertes por Covid-19

El 30 de abril, 64 días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos confirmados y 1.859 (9,67%) fallecidos. En respuesta a este brote global, resumimos el estado actual del conocimiento sobre Covid-19 en México.

La ‘Línea del tiempo Covid-19’

El gobierno la dividió en 4 etapas: entre el 31 de diciembre 2019 al 28 de febrero de 2021.

Primera etapa de la ‘Línea de tiempo Covid-19’

Está marcada desde el 31 de diciembre de 2019 porque es la fecha en la que China anuncia que en la provincia de Wuhan hay un brote de neumonías, de etiologías desconocidas, eran 27 casos.

Otra fecha a destacar es la del 9 de enero de 2020, cuando se declaró la identificación de un nuevo coronavirus, “antes de que se le llamara la enfermedad de la Covid-19”, comentó el director de Información Epidemiológica.

11 y 12 de enero se reporta la primera defunción por esta enfermedad y la publicación del genoma del nCoV 2019. “Este es un detonante para las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud”.

El 13 de enero se reporta el primer caso de coronavirus importado, registrado en Tailandia, que salió de China.

El 15 de enero se reporta un segundo caso importado, ahora en las Américas en Estados Unidos.

Un mes después de los casos registrados en China, el 30 de enero la OMS dicta la Declaratoria de Emergencia de Salud Pública por este nuevo virus.

El 27 de febrero 2020 se registra en México el primer caso de Covid-19. Hasta esta fecha la línea de tiempo suma 58 días de pandemia.

Segunda etapa

La segunda etapa abarca del 28 de febrero al 23 de marzo 2020. Tiene una duración de 26 días.

Inicia la Fase 1 de la pandemia en México.

El 11 de marzo la OMS dicta la declaratoria de pandemia, tras el incremento de casos de la enfermedad y casos importados fuera de China.

El 18 de marzo de 2020 se registra la primera defunción en México, ocasionada por este nuevo coronavirus.

Es el 23 de marzo cuando la Secretaría de Salud hace la declaratoria de la Jornada Nacional de Sana Distancia, con lo que entran en acción las medidas sanitarias y de distanciamiento social para disminuir los contagios.

Tercera etapa

Abarca del 23 de marzo al 21 de abril 2020, tiene una duración de 28 días.

El 1 de abril México realiza una declaratoria de emergencia y el país entra en la Fase 3 de la pandemia.

Cuarta etapa