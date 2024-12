Conoce los conciertos confirmados para enero de 2025

Este 2025 arranca con más de 20 conciertos confirmados durante enero en diferentes partes del país como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; los géneros musicales son variados, así que hay para todos los gustos.

En las presentaciones confirmadas podrás encontrar a artistas como Fito Páez, Gloria Trevi, María León, Joaquín Sabina, Linkin Park, Conjunto Primavera y Jung Hae In, por mencionar algunos, pero todos los puedes consultar en la guía que preparamos para ti.

Conciertos durante enero

4 de enero: Here Comes the Kraken / Monterrey, Foro Tims

8 de enero: Liberación & Bryndis / Ciudad de México, Auditorio Nacional

10 de enero: Jung Hae In / Ciudad de México, Circo Volador

10 y 11 de enero: Isaac Delgado / Ciudad de México, Auditorio Nacional

11 de enero: Tito Double P / Jalisco, Pepsi Center WTC

21 y 22 de enero: Fito Páez / Ciudad de México, Auditorio Nacional

22 de enero: KARD / Ciudad de México, Frontón México

23 de enero: Mónica Naranjo / Ciudad de México, Auditorio Nacional

24 de enero: María León / Ciudad de México, Teatro Metropolitan

24 de enero: Gloria Trevi / Ciudad de México, Auditorio Nacional

25 de enero: Kygo / Ciudad de México, Estadio GNP Seguros

25 de enero: Rey Pila / Ciudad de México, Auditorio BB

25 de enero: Tito Double P / Ciudad de México, Pepsi Center WTC

26 de enero: Fito Paez / Guadalajara, Auditorio Telmex

27 de enero: Joaquín Sabina / Ciudad de México, Auditorio Nacional

28 de enero: TAEMIN / Ciudad de México, Pepsi Center WTC

29 de enero: Natalia Jiménez / Ciudad de México, Auditorio Nacional

30 de enero: Joaquín Sabina / Ciudad de México, Auditorio Nacional

31 de enero: Conjunto Primavera / Ciudad de México, Arena CDMX

31 de enero: Surfistas del Sistema / Ciudad de México, Teatro Metropolitan

31 de enero: Linkin Park / Ciudad de México, Estadio GNP Seguros

31 de enero: Kudai / Ciudad de México, Pepsi Center WTC