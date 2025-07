Comic-Con 2025: De Godzilla a George Lucas, un festín de cultura pop en San Diego

Con sables de luz alzados, ovaciones en la sala H y cosplayers desbordando las calles, la Comic-Con 2025 está por concluir este domingo en San Diego como una de las ediciones más emotivas y diversas de los últimos años.

Del estreno mundial de la precuela Alien: Earth al esperado debut de George Lucas en la convención, el encuentro reafirmó su papel como epicentro global de la cultura pop.

El debut histórico de George Lucas

Uno de los momentos más esperados fue la primera visita de George Lucas a la Comic-Con, a cinco décadas de que Star Wars se presentara por primera vez en este evento.

El creador de las icónicas franquicias La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones fue recibido por miles de fanáticos y conversó con Queen Latifah, Guillermo del Toro y Doug Chiang sobre el próximo Museo Lucas del Arte Narrativo, una oda al arte popular que abrirá en Los Ángeles en 2026.

"He hecho esto por más de cincuenta años, y de pronto pensé ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque me niego a venderlo. Jamás podría hacer eso, eso no es lo que yo creo que el arte es. El arte es más sobre una conexión emocional",, expresó Lucas, en lo que fue un homenaje al poder de contar historias.

Del Toro, por su parte, celebró el proyecto como un refugio frente a la estandarización digital: "la diferencia es personalidad, conocimiento y emoción. Son tres cosas que tienen que existir, y lo siento, no vienen en una jodida aplicación", sentenció.

Alien, Depredador y el regreso de los monstruos

Los fanáticos de la ciencia ficción también tuvieron su ración de emociones con el estreno mundial de Alien: Earth, precuela de la franquicia dirigida por Noah Hawley.

El director, acompañado por el elenco encabezado por Sydney Chandler y Timothy Olyphant, presentó un piloto que sorprendió por su tono y escala narrativa. “No era lo que esperaba, pero fue genial”, dijo una fan visiblemente conmovida.

El viernes también marcó el retorno del universo de Depredador con un panel de la película Tierras Salvajes, que llegará a los cines en noviembre. Dan Trachtenberg, Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi revelaron que esta vez el cazador se convierte en presa, y que la cinta se rodó completamente en Nueva Zelanda, con desafíos físicos y lingüísticos incluidos.

De Percy Jackson a Star Trek: el futuro de las franquicias

Aunque Marvel Studios brilló por su ausencia, franquicias como Percy Jackson and the Olympians y Star Trek mantuvieron viva la energía de la convención. El elenco de Percy Jackson presentó un avance de su segunda temporada, que llegará en diciembre, y confirmó la producción de una tercera entrega con nuevos personajes como los hijos de Hades.

En tanto, Star Trek reveló adelantos de su cuarta temporada, incluyendo un episodio con marionetas dirigido por Jordan Canning, y mostró el primer vistazo de la próxima serie Starfleet Academy, protagonizada por Holly Hunter.

Ryan Gosling salva al mundo y Godzilla cumple 70 años

El sábado, Ryan Gosling protagonizó otro de los momentos estelares con la presentación de Proyecto Fin del Mundo, una cinta basada en el libro de Andy Weir (El marciano), en la que interpreta a un profesor que debe salvar a la Tierra de una amenaza solar. "Nada me preparó para lo que hizo Andy esta vez. Fue desgarrador y gracioso", dijo el actor.

El "Rey de los Monstruos", Godzilla, también fue homenajeado en su 70º aniversario. Con paneles, exposiciones y firmas de libros, los fans celebraron el legado de un ícono del cine japonés. “Godzilla ha sido serio, terrorífico, heroico… pero siempre fiel a su origen: una advertencia sobre el poder nuclear”, reflexionaron los expertos Ed Godziszewski y Steve Ryfle.

Humor, nostalgia y crítica desde la tinta

La Comic-Con también abrió espacio para la reflexión con la participación del caricaturista argentino Ricardo Liniers, quien cuestionó el impacto de la inteligencia artificial en el arte. “No vamos al arte por perfección, vamos por el humano detrás”, dijo el creador de Macanudo, en un panel cargado de honestidad y nostalgia por los tiempos en que los periódicos daban hogar a la tira cómica.

Entre funkos, protestas y preocupaciones

La convención no escapó a temas más terrenales. En el panel Juguetes, aranceles y guerras comerciales, microempresarios expresaron su preocupación por el impacto de las políticas comerciales del presidente Trump en la industria juguetera.

“No es un tópico sexy, pero nos afecta a todos”, dijo Jonathan Cathey, CEO de The Loyal Subjects. La incertidumbre regulatoria ya se sintió en los pasillos de exhibición, donde varios negocios redujeron su presencia.

