Batman Day CDMX: dónde y a qué hora se podrá ver la batiseñal

En su edición 2025, el Batman Day traerá de vuelta uno de los momentos más esperados por los aficionados del murciélago: la proyección de la icónica Batiseñal. Aquí te decimos cuándo y dónde podrás verla en la capital, así como los detalles más relevantes para quienes quieran participar.

¿Cuándo se celebra?

El Batman Day se celebra cada tercer sábado de septiembre. Fue instituido por DC Comics como una forma de homenajear al personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, reuniendo fanáticos alrededor del mundo con diversas actividades culturales.

Este año, la Batiseñal de Batman será proyectada sobre la fachada del Centro Banamex como parte del festival Liverpool Gaming Fest este sábado (20 de septiembre), a partir de las 20:00 horas.

Aunque es un evento gratuito, se necesita un registro previo en la plataforma oficial de Boletia; para entrar da CLIC AQUÍ. La dirección del Centro Banamex es: Avenida del Conscripto, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

¿Qué más puedes encontrar?

Además de la Batiseñal, también encontrarás las siguientes actividades: