Balance patrio 2025: Los platillos típicos favoritos en las redes sociales en México

Septiembre es el mes donde se conmemora el aniversario de la Independencia de México, además de los festejos oficiales, las familias se reúnen para comer diversos platillos típicos de la gastronomía mexicana.

Entre los favoritos se encuentra el pozole, que según cifras de Dinamic, se posiciona como el más mencionado en las conversaciones digitales, lo que refleja su alto consumo durante las fiestas patrias.

También se observa que los tamales estuvieron presentes en 14.5% de las conversaciones digitales en redes sociales.

Otro de los platillos estrella para el mes patrio, especialmente porque sus ingredientes son de temporada y sólo se consume en esta época, es el chile en nogada.

Los antojitos callejeros como elotes y esquites; el mole y los tacos también se encontraron presentes en la conversación digital.