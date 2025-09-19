La astrónoma Julieta Fierro falleció a los 77 años

La astrónoma, física e investigadora Julieta Fierro Gossman falleció este viernes a los 77 años de edad, confirmó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo", publicó la Máxima Casa de Estudios a través de la red social X.

La científica originaria de la Ciudad de México (1948) dedicó parte de su carrera a la divulgación de la ciencia.

La doctora Fierro recibió números reconocimientos entre los que destacan galardones comoel Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico; la medalla Primo Rovis del Centro de Astrofísica de Trieste; el Kalinga de la UNESCO y la Medalla al Mérito en Ciencias 2021, Ing. Mario Molina, otorgada por el Congreso de Ciudad de México.

Fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa y era miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias, distinción que han tenido reconocidas personalidades de la ciencia como Albert Einstein y Charles Darwin, y de la que sólo 14 mexicanos pueden preciarse, por ejemplo, el exrector de la UNAM José Sarukhán Kermez y Marcos Moshinsky Borodiansky.